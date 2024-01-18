"Преодолели 1250 км": Камышин подтвердил применение БПЛА для атаки по Санкт-Петербургу (видео)

Украина уже способна производить дроны стоимостью от 350 долларов, а их дальность полета значительно увеличилась.

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Дроны, которые атаковали нефтебазу в Санкт-Петербурге, были украинского производства. Об этом заявил Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины во время дискуссии Deciding Your Tomorrow.

Он отметил, что этой ночью произошло успешное попадание по объекту российских захватчиков на их территории. Чиновник назвал и расстояние, которое удалось преодолеть БПЛА.

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Дрон пролетел над имением Путина: новые детали атаки ГУР по нефтебазе в Петербурге

"Эта штука пролетела ровно 1250 километров этой ночью", — сообщил Камышин.

Руководитель ведомства отметил, что Украина уже способна изготавливать дроны стоимостью от 350 долларов. Такие беспилотники могут летать на большие расстояния.

Удар по нефтебазе в Петербурге

Украинские беспилотники в ночь на 18 января атаковали нефтебазу, которая расположена на территории в Ленинградской области России. Военные объекты армии РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как оказалось, уже в зоне досягаемости украинских сил. Это крупнейший терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, его пропускная способность — до 12,5 млн тонн в год.

Украинская разведка официально не подтверждает причастность Украины к нанесению ударов по нефтехранилищу в Санкт-Петербурге, в ночь на 18 января. Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов считает, что нефтебаза, которую Россия использует для снабжения ВС РФ является полностью законным объектом для атак.

Напомним, 18 января немецкое издание Bild сообщило, что Украина может настроить россиян против главы Кремля Владимира Путина атаками БПЛА по Москве и Петербургу. Журналисты отметили, что дронами были атакованы и нефтеперерабатывающие объекты в районе международного аэропорта Пулково.