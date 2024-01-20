В России заявили об атаке БПЛА в Брянской области

На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы. Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор региона Александр Богомаз.

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В Российской Федерации снова заявили об атаке беспилотника в Брянской области, к которой якобы причастна Украина. Об этом утром, 20 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат самолетного типа удалось подавить с помощью сил противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Кроме того, Богомаз отметил, что дрон якобы сбили над Клинцовским районом в Брянской области РФ.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — заявил российский губернатор.

В Брянской области снова якобы сбили дрон

В Минобороны РФ обвинили Украину в атаке БПЛА

В Министерстве обороны России также заявили, что 20 января российская ПВО сбила якобы украинский беспилотник над Брянской областью.

"Около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа объектами на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В Брянской области снова якобы сбили дрон

Удар по нефтебазе в Клинцах 19 января: детали

Напомним, 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке БПЛА на город Клинцы. По его словам, беспилотник типа якобы удалось подавить с помощью средств РЭБ, однако во время "уничтожения" цели был зафиксирован сброс боеприпаса на местную нефтебазу.

Губернатор отметил, что к ликвидации огня привлекли 13 пожарных автоцистерн. По данным российских медиа, для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе прибыл пожарный поезд. В Минобороны РФ заявили, что произошла атака в 6:40 по московскому времени и ее якобы удалось прекратить.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, уничтожение нефтебазы в Брянской области Российской Федерации негативно сказалось на логистике Вооруженных сил РФ.