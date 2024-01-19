БПЛА атаковал нефтебазу в Брянской области: СМИ пишут о причастности ГУР (видео)

По словам губернатора региона Александра Богомаза, за атакой на нефтебазу в Клинцах стоит Украина, но средства РЭБ якобы смогли подавить воздушную цель. На месте продолжают работать пожарные.

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Территория города Клинцы Брянской области была атакована при помощи беспилотников и россияне считают, что к этому причастна Украина. Об этом написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат самолетного типа якобы удалось подавить при помощи средств РЭБ, однако без последствий не обошлось, ведь при "уничтожении" воздушной цели был зафиксирован сброс боеприпаса на местную Клинцовскую нефтебазу.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра", — заявил Александр Богомаз.

Отдельно губернатор отметил, что к ликвидации последствий привлекли 13 пожарных автоцистерн.

Кадры с места инцидента опубликовал местный Telegram-канал "Подслушано Клинцы". На них можно увидеть пожар, который происходит в районе нефтебазы и огонь очень сильный. По состоянию на 7:51 потушить его не удалось, согласно опубликованному сообщению.

Атака на Брянск 19 января: реакция Минобороны РФ

Не оставили этот инцидент без внимания и в российском Министерстве обороны. Там заявили, что произошла атака в 6:40 по московскому времени и ее якобы удалось пресечь.

"Около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.

Атака на Брянск 19 января: реакция Украины

По данным источников "24 канала", это была спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Украина продолжает работать по российской инфраструктуре и спецслужбы принимают определенные меры.

"Цели поражены, ложь российских властей становится все более очевидной даже для местного населения", — сообщает источник.

Официально в ведомстве этот факт не комментировали.

Напомним, 18 января сообщалось, что Украина может настроить россиян против президента Владимира Путина атаками БПЛА по крупным регионам. По информации украинских военных, за последние два дня украинские беспилотники достигли нефтетерминала под Санкт-Петербургом и ближнего Подмосковья.