Удар по нефтебазе под Брянском: в ГУР объяснили, что это дает украинской армии (видео)

По словам спикера украинского разведывательного ведомства Андрей Юсова, нефтебаза в Клинцах задействована в снабжении оккупационных войск горюче-смазочными материалами.

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Уничтожение нефтебазы в Брянской области Российской Федерации негативно отразилось на логистике Вооруженных сил РФ. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 19 января в эфире телемарафона.

Юсов отметил, что нефтебаза в Клинцах была задействована в снабжении российских войск горюче-смазочными и прочими материалами, поэтому удар по этому объекту усложнил логистику оккупантов.

"Это срывает графики поставок, графики обеспечения. Соответственно дает дополнительные возможности и запас времени для маневра для наших защитников", — объяснил он.

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Представитель ГУР также прокомментировал заявление российской стороны о том, что по территории РФ якобы наносятся удары украинскими беспилотниками с дальностью полета 900 километров.

Спикер заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть утверждения россиян, однако украинские БПЛА могут преодолевать "и не такие расстояния". Он подчеркнул, что российское общество должно адресовать вопросы на тему ударов по территории РФ своему руководству, которое продолжает агрессию против Украины.

Андрей Юсов прокомментировал удар по нефтебазе в Клинцах

Удар по нефтебазе в Клинцах: что известно

Напомним, 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке БПЛА на город Клинцы. По его словам, беспилотник типа якобы удалось подавить при помощи средств РЭБ, однако при "уничтожении" цели был зафиксирован сброс боеприпаса на местную нефтебазу.

Пожар на нефтебазе в Клинцах

Губернатор отметил, что к ликвидации огня привлекли 13 пожарных автоцистерн. По данным российских медиа, для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе прибыл пожарный поезд.