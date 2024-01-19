Бойцы ГУР успешно ударили по одному из самых крупных пороховых заводов в РФ, — СМИ (видео)

Атака на Тамбовский пороховой завод в городе Котовск осуществлялась при помощи БПЛА. Также разведчики поразили нефтебазу в Клинцах Брянской области.

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В пятницу, 19 января, Тамбовский пороховой завод в городе Котовск, РФ, атаковали беспилотные летательные аппараты. Видео с места событий распространили в сети.

В издании NV со ссылкой на собственные источники сообщили, что Главное управление разведки осуществило атаку беспилотниками на нефтебазу в Клинцах Брянской области и Тамбовский пороховой завод в пятницу, 19 января.

На момент публикации материала губернатор Тамбовской области Максим Егоров не комментировал атаку БПЛА на Тамбовский пороховой завод.

БПЛА атаковал Тамбовский пороховой завод: что известно

В России заявили об атаке беспилотника на Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. БПЛА упал рядом со зданием на Проспекте Труда. Обнаружили его сотрудники ночной смены.

Что известно про Тамбовский пороховой завод

Тамбовский пороховой завод занимает ведущее положение среди российских производителей пороха для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. Впоследствии полномасштабного вторжения России в Украину в январе 2023 года предприятие увеличило объем производства на 34%. В настоящее время завод является частью государственной корпорации "Ростех".

Ранее, в июне и ноябре 2023 года, на данном заводе уже происходили взрывы. Стоит отметить, что расстояние от границы Тамбовской области до Украины, которую Россия обвиняет в запуске беспилотников, превышает 700 километров.

Напомним, 19 января стало известно, что территорию города Клинцы Брянской области атаковали с помощью беспилотников и россияне считают, что к этому причастна Украина.