БПЛА атаковал Тамбовский пороховой завод: персонал эвакуировали, — росСМИ

По информации российских медиа, дрон, который упал рядом со зданием предприятия, обнаружили сотрудники ночной смены. Персонал эвакуировали, на место вызвали саперов.

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В России заявили об атаке беспилотника на Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. Об этом в пятницу, 19 января, сообщили Mash и Shot.

По их информации, целью атаки стал цех №3, где смешивали продукцию, в частности порох.

Зато БПЛА упал рядом со зданием на Проспекте Труда. Обнаружили его сотрудники ночной смены.

Как добавляют в российских Telegram-каналах, пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотника, нет. Однако персонал все равно эвакуировали "для безопасности".

Россию снова атакуют беспилотники

Сообщают, что на место вызвали саперов, а БПЛА "увезли".

Впоследствии журналисты добавили, что сейчас предприятие работает штатно, работа продолжается.

Россию снова атакуют беспилотники

На момент публикации материала губернатор Тамбовской области Максим Егоров не комментировал атаку БПЛА на Тамбовский пороховой завод.

БПЛА атаковал нефтебазу в Брянской области

Напомним, 19 января стало известно, что территорию города Клинцы Брянской области атаковали с помощью беспилотников и россияне считают, что к этому причастна Украина.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, беспилотный летательный аппарат самолетного типа якобы удалось подавить с помощью средств РЭБ, однако без последствий не обошлось, ведь во время "уничтожения" воздушной цели был зафиксирован сброс боеприпаса на местную Клинцовскую нефтебазу.

Напомним, 18 января сообщалось, что Украина может настроить россиян против президента Владимира Путина атаками БПЛА по крупным регионам. По информации украинских военных, за последние два дня украинские беспилотники достигли нефтетерминала под Санкт-Петербургом и ближнего Подмосковья.