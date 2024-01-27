Збиватимуть дрони: партизани відшукали комплекси С-400 на підступах до Москви (карти)

Росіяни розмістили установку ППО, щоб захиститись від можливих атак безпілотників, розповіли партизани. Вартість однієї ракети, якою битимуть по БПЛА — близько 2 млн дол.

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Російські військові розмістили апаратуру, необхідну для роботи установки С-400, на території цивільного об'єкта на північно-східній околиці Москви. На відео та фото помітили вишку, призначену для виявлення та супроводження цілей, які летять близько до землі. Інформацію про дислокацію сил ППО росіян опублікували партизани з групи АТЕШ у Telegram-каналі.

Партизани розповіли, що виявили новий об'єкт Міноборони РФ, розташований на північно-східній околиці Москви біля станції метро "Белокаменная" в Богородицькому районі.

ППО ЗС РФ у Москві - координати Фото: Google Maps ППО ЗС РФ у Москві - місцерозташування та карті Фото: Google Maps

Місцевість — колишній навчально-спортивний комплекс: цивільний об'єкт, який відібрали військові та розмістили там комплекс С-400 "Тріумф".

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Про те, що на території перебуває саме установка ППО, свідчать кадри відео, зняті перехожим. На яку мить з-за паркану виглядає предмет, схожий на вишку для виявлення та супроводження цілей.

Частина комплексу С-400, виявленого у Москві Фото: Скриншот

У дописі АТЕШ пояснюється, що територія, де можуть бути розміщені С-400, огороджена парканом і старанно охороняється. Також наголошують, що російське командування стурбоване можливими загрозами для Москви. Саме тому установки ППО розміщують у нових точках.

ППО у Москві - вишка для С-400 ППО у Москві - координати ППО у Москві - цивільний об'єкт

С-400 "Тріумф" — російський зенітно-ракетний комплекс середнього та великого радіуса дії, однак ракета для якого коштує близько 2 млн дол. Як запевняють в ЗС РФ, він здатен збивати будь-яку повітряну ціль — від літака або балістичної ракети до дрона. Щоб забезпечити пуск зенітної ракети, зенітна установка повинна працювати разом з всевисотною РЛС та вишкою-антенним постом 92HE6.

С-400 "Тріумф" ЗС РФ - з чого складається Фото: ТАСС

Події у Москві — деталі

Зазначимо, у 2023 році до Москви та Підмосков'я близько більш як десятка разів долітали безпілотники невідомого походження. Наприклад, сталась атака БПЛА у вересні — інформацію підтвердив мер російської столиці Сергій Собянін. У листопаді уламки БПЛА, збитого силами ППО ЗС РФ, упали на шосе під Москвою: щоб їх зібрати, спецслужби перекрили дорогу. Український військовий та засновник A.Drones Юрій Касьянов розповів, що загальна вартість запущених по столиці РФ дронів — близько 5 млн дол., але противник зазнав набагато більших втрат.

Нагадуємо, 14 січня ЗСУ влучили по літаку дальньої радіолокаційної розвідки А-50 над Приазов'ям. Щоб дістати до нього, українським ракетам довелось здолати близько 100 км. В ніч з 20 на 21 січня БПЛА долетіли до Ленінградської області та влучили у нафтопереробний завод.