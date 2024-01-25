"Атеш" розвідав одне з найбільших підприємств, що виробляє ракети під Москвою (фото)

Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" проєктує та випускає ракетне озброєння різних класів, зокрема ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж", розповіли в українському підпіллі.

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Українське підпілля розвідало один із найбільших російських оборонних підприємств у Московській області (Росія). Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" розвідав корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" у Московській області", — йдеться у повідомленні.

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Агенти підпілля розповіли про проведення зовнішньої розвідки центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств — корпорацію "Тактичне ракетне озброєння", яка знаходить у місті Корольов Московської області.

Партизани наголосили, що ця корпорація проєктує та випускає ракетне озброєння різних класів, зокрема ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" та інші.

"Ми вирахували виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Також ми, напевно, знаємо розташування адміністративного корпусу з усією документацією", — зауважили в "Атеш".

Також у підпіллі наголосили, що цей військовий об'єкт повинен бути знищеним, зокрема над цим завданням працюють партизани.

Нагадаємо, 11 січня у партизанському русі "Атеш" розповіли про розвідку військової частини у Московській області. Весь периметр території ретельно охороняється озброєними нарядами, вздовж паркану розгорнули вартовий пост.