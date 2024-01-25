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"Атеш" розвідав одне з найбільших підприємств, що виробляє ракети під Москвою (фото)

Підприємство, що займається виробництвом ракет
Підприємство, що займається виробництвом ракет

Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" проєктує та випускає ракетне озброєння різних класів, зокрема ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж", розповіли в українському підпіллі.

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Українське підпілля розвідало один із найбільших російських оборонних підприємств у Московській області (Росія). Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" розвідав корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" у Московській області", — йдеться у повідомленні.

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Агенти підпілля розповіли про проведення зовнішньої розвідки центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств — корпорацію "Тактичне ракетне озброєння", яка знаходить у місті Корольов Московської області.

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Партизани наголосили, що ця корпорація проєктує та випускає ракетне озброєння різних класів, зокрема ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" та інші.

"Ми вирахували виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Також ми, напевно, знаємо розташування адміністративного корпусу з усією документацією", — зауважили в "Атеш".

Також у підпіллі наголосили, що цей військовий об'єкт повинен бути знищеним, зокрема над цим завданням працюють партизани.

Нагадаємо, 11 січня у партизанському русі "Атеш" розповіли про розвідку військової частини у Московській області. Весь периметр території ретельно охороняється озброєними нарядами, вздовж паркану розгорнули вартовий пост.