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ЗС РФ перекидають носії надзвукових ракет "Онікс" у Криму: що з'ясував "Атеш" (фото)

Онікс, перекидання техніки, Крим, Севастополь
Ворог перекидає носії надзвукових ракет "Онікс"

У Севастополі партизани зафіксували перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П". Агент "Атеш" простежив маршрути пересування та кінцеву точку призначення ракетного комплексу.

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У тимчасово окупованому Севастополі в Криму українське підпілля зафіксувало перекидання носія надзвукових ракет "Онікс". Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" 18 січня.

"Атеш" зафіксував перекидання носія надзвукових ракет "Онікс" у Севастополі", — йдеться у повідомленні.

Важливо
ЗС РФ готуються до оборони Криму: "Атеш" назвав особливості (фото)
ЗС РФ готуються до оборони Криму: "Атеш" назвав особливості (фото)

Агент партизанського руху під час ведення розвідувальної діяльності у Севастополі зафіксував перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П", відомих як береговий ракетний комплекс "Бастіон-П".

Перекидання носія надзвукових ракет "Онікс", ЗС РФ, окупанти Fullscreen
Перекидання носія надзвукових ракет "Онікс"
Перекидання носія надзвукових ракет "Онікс", ЗС РФ, окупанти Fullscreen
Перекидання носія надзвукових ракет "Онікс"

Цей комплекс використовується для ураження надводних кораблів різних класів і видів та наземних цілей в умовах радіоелектронної протидії. Також "Бастіон-П" є одним із основних носіїв надзвукових ракет "Онікс". Ці самохідні пускові установки належать 15-й окремій береговій ракетній бригаді (в/ч 80365), наголосили партизани.

Перекидання двох самохідних пускових установок СПУ 340П, карта Fullscreen
Перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П"

У підпіллі зауважили, що їхній агент простежив маршрути пересування та кінцеву точку призначення ракетного комплексу. Отриману інформацію передали Силам оборони України.

"Очікуємо результатів", — додали в "Атеш".

Нагадаємо, 16 січня в партизанському русі "Атеш" повідомили, що російські окупанти готувалися до боїв у Євпаторії в Криму. Зокрема, в районі ворог створював більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд.

12 січня партизани розповіли про виявлення позицій ворога біля Євпаторії в Криму. Підпілля змогло розвідати розташування майже цілої роти ЗС РФ за 15 кілометрів від міста.