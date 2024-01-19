ЗС РФ перекидають носії надзвукових ракет "Онікс" у Криму: що з'ясував "Атеш" (фото)

У Севастополі партизани зафіксували перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П". Агент "Атеш" простежив маршрути пересування та кінцеву точку призначення ракетного комплексу.

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У тимчасово окупованому Севастополі в Криму українське підпілля зафіксувало перекидання носія надзвукових ракет "Онікс". Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" 18 січня.

"Атеш" зафіксував перекидання носія надзвукових ракет "Онікс" у Севастополі", — йдеться у повідомленні.

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Агент партизанського руху під час ведення розвідувальної діяльності у Севастополі зафіксував перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П", відомих як береговий ракетний комплекс "Бастіон-П".

Перекидання носія надзвукових ракет "Онікс" Перекидання носія надзвукових ракет "Онікс"

Цей комплекс використовується для ураження надводних кораблів різних класів і видів та наземних цілей в умовах радіоелектронної протидії. Також "Бастіон-П" є одним із основних носіїв надзвукових ракет "Онікс". Ці самохідні пускові установки належать 15-й окремій береговій ракетній бригаді (в/ч 80365), наголосили партизани.

Перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П"

У підпіллі зауважили, що їхній агент простежив маршрути пересування та кінцеву точку призначення ракетного комплексу. Отриману інформацію передали Силам оборони України.

"Очікуємо результатів", — додали в "Атеш".

Нагадаємо, 16 січня в партизанському русі "Атеш" повідомили, що російські окупанти готувалися до боїв у Євпаторії в Криму. Зокрема, в районі ворог створював більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд.

12 січня партизани розповіли про виявлення позицій ворога біля Євпаторії в Криму. Підпілля змогло розвідати розташування майже цілої роти ЗС РФ за 15 кілометрів від міста.