ЗС РФ серйозно окопалися у Криму: в "Атеш" розповіли, до чого готується ворог (фото, відео)

Майже ціла рота російських військовослужбовців окопалася у посадках, які розташовані за 15 кілометрів від Євпаторії. Партизани також спостерігають періодичне підвезення боєприпасів.

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Українське підпілля виявило позиції Збройних сил Російської Федерації біля Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Протягом 35 днів наші агенти змогли розвідати розташування майже цілої роти в Росії за 15 кілометрів від Євпаторії", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що противник всіма силами готується відбивати наступ Збройних сил України. Для цього він серйозно окопався на двох посадках, завдовжки майже кілометр кожна.

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На російські позиції часто їздять військові вантажівки. Зокрема, підпілля змогло дізнатися про порядок підвезення боєприпасів та інженерних пристроїв для можливої подальшої диверсії. Російські військові серйозно готуються, проте спостереження ведуть надто слабко.

"Мабуть, якщо ти далеко від фронту, то ніхто тебе не зможе вбити. Це свідомо хибне твердження і ми скоро це доведемо", — наголосили в "Атеш".

У партизанському русі додали, що щодня не дають спокою окупантам та колаборантам. Також "Атеш" веде комплексну розвідку та готує різноманітні диверсії.

Нагадаємо, 11 січня в "Атеш" повідомили про проведення розвідки на аеродромі в Євпаторії в Криму. Підпіллю вдалося виявити російський ЗРГК "Панцирь-С1", літаки Бе-12 та Ан-12.

9 січня стало відомо, що ЗС РФ готуються до оборони Криму. Для цього ворог створював вогневі точки, споруджував нові фортифікаційні споруди та зміцнював старі, створював "тероборону" та посилював патрулі.