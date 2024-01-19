ВС РФ перебрасывают носители сверхзвуковых ракет "Оникс" в Крым: что выяснил "Атеш" (фото)

В Севастополе партизаны зафиксировали переброску двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П". Агент "Атеш" проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса.

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Во временно оккупированном Севастополе в Крыму украинское подполье зафиксировало переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс". Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" 18 января.

"Атеш" зафиксировал переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в Севастополе", — говорится в сообщении.

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Агент партизанского движения во время ведения разведывательной деятельности в Севастополе зафиксировал переброску двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П", известных как береговой ракетный комплекс "Бастион-П".

Переброска носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" Переброска носителя сверхзвуковых ракет "Оникс"

Этот комплекс используется для поражения надводных кораблей различных классов и видов и наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия. Также "Бастион-П" является одним из основных носителей сверхзвуковых ракет "Оникс". Эти самоходные пусковые установки принадлежат 15-й отдельной береговой ракетной бригаде (в/ч 80365), отметили партизаны.

Переброска двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П"

В подполье отметили, что их агент проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса. Полученную информацию передали Силам обороны Украины.

"Ожидаем результатов", — добавили в "Атеш".

Напомним, 16 января в партизанском движении "Атеш" сообщили, что российские оккупанты готовились к боям в Евпатории в Крыму. В частности, в районе враг создавал большее количество инженерно-фортификационных сооружений.

12 января партизаны рассказали об обнаружении позиций врага возле Евпатории в Крыму. Подполье смогло разведать расположение почти целой роты ВС РФ в 15 километрах от города.