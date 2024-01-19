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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ перебрасывают носители сверхзвуковых ракет "Оникс" в Крым: что выяснил "Атеш" (фото)

Оникс, переброска техники, Крым, Севастополь
Враг перебрасывает носители сверхзвуковых ракет "Оникс"

В Севастополе партизаны зафиксировали переброску двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П". Агент "Атеш" проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса.

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Во временно оккупированном Севастополе в Крыму украинское подполье зафиксировало переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс". Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" 18 января.

"Атеш" зафиксировал переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в Севастополе", — говорится в сообщении.

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ВС РФ готовятся к обороне Крыма: "Атеш" назвал особенности (фото)
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Агент партизанского движения во время ведения разведывательной деятельности в Севастополе зафиксировал переброску двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П", известных как береговой ракетный комплекс "Бастион-П".

Переброска носителя сверхзвуковых ракет "Оникс", ВС РФ, оккупанты Fullscreen
Переброска носителя сверхзвуковых ракет "Оникс"
Переброска носителя сверхзвуковых ракет "Оникс", ВС РФ, оккупанты Fullscreen
Переброска носителя сверхзвуковых ракет "Оникс"

Этот комплекс используется для поражения надводных кораблей различных классов и видов и наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия. Также "Бастион-П" является одним из основных носителей сверхзвуковых ракет "Оникс". Эти самоходные пусковые установки принадлежат 15-й отдельной береговой ракетной бригаде (в/ч 80365), отметили партизаны.

Переброска двух самоходных пусковых установок СПУ 340П, карта Fullscreen
Переброска двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П"

В подполье отметили, что их агент проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса. Полученную информацию передали Силам обороны Украины.

"Ожидаем результатов", — добавили в "Атеш".

Напомним, 16 января в партизанском движении "Атеш" сообщили, что российские оккупанты готовились к боям в Евпатории в Крыму. В частности, в районе враг создавал большее количество инженерно-фортификационных сооружений.

12 января партизаны рассказали об обнаружении позиций врага возле Евпатории в Крыму. Подполье смогло разведать расположение почти целой роты ВС РФ в 15 километрах от города.