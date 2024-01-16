ЗС РФ готуються до боїв за Крим: в "Атеш" розповіли про захист ворога (фото, відео)

Окупанти будують фортифікації навколо Євпаторії та за її межами. Ворог зводить захист вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш, біля залізниці та затоки Донузлав, розповіло українське підпілля.

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Збройні сили Російської Федерації готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

"Атеш" фіксує підготовку окупантів до боїв у Євпаторії", — йдеться у повідомленні.

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Партизани фіксують зусилля російських військових щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі. Мова йде про:

вогневі точки на будівельних об'єктах, які розташовані на береговій лінії;

довготривалі вогневі точки (ДОТ);

секретні позиції;

"зуби дракона" з дротом.

В "Атеш" наголосили, ворог будує фортифікації навколо міста та його меж. Також зведення захисту відбувається вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від міста біля затоки Донузлав.

"Ніщо не сховається від очей наших агентів", — додали партизани.

Нагадаємо, 9 січня у партизанському русі "Атеш" повідомили, що російські військові готуються до оборони Криму. Зокрема, підпілля зафіксувало системні зусилля ворога щодо підготовки півострова — створення вогневих точок, спорудження фортифікаційних споруд, посилення патрулів та створення "тероборони".

12 січня в "Атеш" розповіли про виявлення позицій ворога біля Євпаторії в Криму. Зі слів партизанів, окупанти готуються відбивати наступ українських бійців.