ЗС РФ готуються до боїв за Крим: в "Атеш" розповіли про захист ворога (фото, відео)
Окупанти будують фортифікації навколо Євпаторії та за її межами. Ворог зводить захист вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш, біля залізниці та затоки Донузлав, розповіло українське підпілля.
Збройні сили Російської Федерації готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.
"Атеш" фіксує підготовку окупантів до боїв у Євпаторії", — йдеться у повідомленні.Важливо
Партизани фіксують зусилля російських військових щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі. Мова йде про:
- вогневі точки на будівельних об'єктах, які розташовані на береговій лінії;
- довготривалі вогневі точки (ДОТ);
- секретні позиції;
- "зуби дракона" з дротом.
В "Атеш" наголосили, ворог будує фортифікації навколо міста та його меж. Також зведення захисту відбувається вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від міста біля затоки Донузлав.
"Ніщо не сховається від очей наших агентів", — додали партизани.
Нагадаємо, 9 січня у партизанському русі "Атеш" повідомили, що російські військові готуються до оборони Криму. Зокрема, підпілля зафіксувало системні зусилля ворога щодо підготовки півострова — створення вогневих точок, спорудження фортифікаційних споруд, посилення патрулів та створення "тероборони".
12 січня в "Атеш" розповіли про виявлення позицій ворога біля Євпаторії в Криму. Зі слів партизанів, окупанти готуються відбивати наступ українських бійців.