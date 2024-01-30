БПЛА тричі атакували Брянську область: у Міноборони РФ відреагували

За словами губернатора регіону Олександра Богомаза, ППО нібито працювала у Жуковському, Трубчевському та Навлинському районах. Постраждалих та руйнувань немає.

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У Росії заявили про атаку безпілотників та роботу протиповітряної оборони у трьох районах Брянської області. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

БПЛА у Жуковському районі

Ввечері у понеділок, 29 січня, Богомаз заявив про першу атаку БПЛА. За його словами, сили ППО Міністерства оборони Російської Федерації нібито знищили безпілотний літальний апарат літакового типу над територією Жуковського району.

У відповідній атаці губернатор регіону звинуватив Україну, проте зазначив, що постраждалих та руйнувань немає. За його словами, на місці інциденту працювали оперативні та екстрені служби.

ППО нібито працювала у Трубчевському районі

Через дві години після першої заяви, Богомаз повідомив про ще одну атаку дронів. Цього разу, за його словами, російські війська ліквідували безпілотник над територією Трубчевського району. Постраждалих та руйнувань також немає, на місці події працювали відповідні служби.

Безпілотник над Навлинським районом

Про третю атаку губернатор регіону розповів у вівторок вранці, 30 січня. Він уточнив, що сили ППО РФ нібито знищили безпілотний літальний апарат літакового типу над територією Навлинського району.

"Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — наголосив він.

Що кажуть у Міноборони РФ

У Міністерстві оборони Росії заявили, що близько 21:50 по московському часу БПЛА нібито атакували об'єкти на території Російської Федерації.

"Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області", — пишуть у відомстві.

Попередня атака БПЛА на Брянську область сталася днем раніше, 29 січня. Тоді Міноборони Росії інформувало про знищення нібито українського безпілотника у небі над регіоном.

Нагадаємо, 20 січня Богомаз також повідомляв про атаку БПЛА у Брянській області. Тоді дрон нібито збили над Клинцівським районом у Брянській області РФ.