Вибухи на аеродромі в Пскові: аналітики розповіли, що сталося (фото, відео)

Попри заперечення з боку РФ, усе ж зрозуміло: Україна завдала удару по аеродрому Псков за сотні кілометрів від свого кордону і вивела з експлуатації кілька стратегічно важливих літаків.

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Війна в Україні багато в чому ще й інформаційна. Те, що сталося цього тижня на аеродромі російського Пскова, — яскравий тому приклад. Про це повідомляє Sky News.

У вівторок увечері, 29 серпня, псковський губернатор Михайло Ведерников повідомив про атаку українських безпілотників. За словами свідків, було 10-20 БПЛА, які завдали ударів по аеродрому в прикордонному регіоні РФ недалеко від естонського кордону.

На опублікованому відео показано велику пожежу на аеродромі.

Наступного дня Київ заявив, що повністю знищено чотири літаки й пошкоджено кілька інших. Надалі з'явилися повідомлення про те, що атаку провели з території РФ.

Російські джерела відмахуються від заяв представників України і не підтверджують знищення чотирьох літаків.

У зведенні британської розвідки немає переконливих тверджень: ідеться про удари по кількох літаках" і пошкодження, але без точних цифр.

Міжнародний аеропорт Псков ім. княгині Ольги в середу, 30 серпня

Але цифри важливі. Літаки Іл-76 вкрай необхідні ЗС РФ для ведення бойових дій. Їх застосовують для поповнення запасів військ на території окупованої частини України.

Журналісти опублікували супутникові знімки аеродрому, зроблені через два дні після атак.

Аеропорт Псков ім. княгині Ольги Аеропорт Псков ім. княгині Ольги

На них видно два літаки з темними мітками, які можна вважати пошкодженнями, але це не точно.

Військовий аналітик Шон Белл відзначив "деяке незвичне затінення біля крила": це може бути залишок мастила або пошкодження від пожежі.

Але, вочевидь, невеликі пошкодження на знімках не узгоджуються з відео масштабної пожежі, яка була помітна на місці події на аеродромі.

Пошкоджені літаки на території Міжнародного аеропорту Псков ім. княгині Ольги Пошкоджені літаки на території Міжнародного аеропорту Псков ім. княгині Ольги Пошкоджені літаки на території Міжнародного аеропорту Псков ім. княгині Ольги

На думку аналітика, у РФ могли просто приховати свідчення пошкоджень і знищених літаків після ліквідації пожежі.

Попри те, що сторони конфлікту роблять суперечливі заяви, все ж зрозуміло, що Україна змогла завдати удару по аеродрому за сотні кілометрів від свого кордону та вивести з експлуатації кілька стратегічно важливих літаків.

Нагадаємо, що в України з'явиться ще більше можливостей для ударів по РФ дронами: експерт зі США розповів, що для цього потрібно.

Також повідомлялося, що тактична група "Адам" показала відпрацювання М-777 у Курдюмівці.