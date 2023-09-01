Україна зможе ще краще знищувати Росію дронами: експерт зі США назвав умови

За словами Марселя Пліхта, Росія не зможе прикрити всю територію ППО і наступного року на нас чекає справжня "битва дронів" — обидві сторони набагато активніше використовуватимуть саме атаки безпілотниками.

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Україна значно збільшила атаки по російській інфраструктурі та важливих об'єктах у російських містах, і ми з кожним днем бачитимемо збільшення подібних ударів, заявив в інтерв'ю виданню The Telegraph колишній аналітик Міністерства оборони США Марсель Пліхта. Експерименти з новими дронами та їх випуск збільшуються, а отже, нальоти на територію РФ будуть тільки наростати.

"Ми спостерігаємо стійку еволюцію як купівлі комерційних дронів, так і їхніх модифікацій, і власних розробок України. Активно застосовуються австралійські картонні дрони, і безпілотники українських компаній. Ми зараз бачимо свого роду кульмінацію більш ніж річних зусиль і розробок", — зазначив експерт.

Однак він зазначає, що дуже важливо зберегти темпи виробництва і закупівель нових безпілотників, щоб удари по Росії з кожним разом ставали більш масованими. Якщо Україна зможе продовжити "ударний" темп, а відтак збільшити кількість дронів на кожну атаку, то завдані збитки окупантам тільки зростатимуть, як і кількість знищених цілей.

"Україна змушує Росію відводити дедалі більше і більше своєї ППО від фронту, відводити її від ключових об'єктів, щоб спробувати прикрити об'єкти в містах і біля них", — каже Марсель Пліхта.

Однак це все одно не допоможе росіянам, вважає він. Закрити повністю таку величезну територію, яка є у Росії, просто неможливо — ніяких сил ППО не вистачить.

"Вважаю, що фронт у 1200 кілометрів, і це навіть не охоплює потенційні шляхи підходу з боку Чорного моря і Білорусії, неможливо прикрити навіть маючи 500-600 одиниць ППО. Все одно залишаться місця, через які Україна зможе вдарити безпілотниками", — зазначає експерт.

Що стосується ситуації на фронті наступного року, то, на думку Марселя, на нас очікує переростання в активне протистояння в битві дронів. Україна збільшила випуск і розробку безпілотників, але й Росія перенесла на свою територію виробництво іранських БПЛА і теж розробляє свої дрони.

"Я думаю, що тактика і стратегія, яку використовуватиме Україна, визначатиметься масштабами та темпами виробництва", — каже експерт. "Утім, те ж саме можна сказати й про Росію. У будь-якому разі ми безумовно побачимо набагато більше ударів безпілотниками з кожного боку".

Раніше Фокус розповідав, що минулої ночі український дрон "Бобер" атакував Москву, на заводі спалахнула пожежа. Мер Москви заявив, що ППО збила безпілотник на підльоті до столиці, проте незабаром очевидці показали кадри загоряння. А картонні дрони, які атакували Курськ, розробили в Україні. Українці самі роблять бойові дрони, непомітні для ППО і невразливі для РЕБ, кажуть джерела.