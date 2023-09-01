Росії нічим відбиватися: картонні дрони, які атакували Курськ, розробили в Україні — ЗМІ

Успішні атаки в Росії несправедливо приписують австралійським дронам Corvo PPDS, але українці самі роблять бойові дрони, непомітні для ППО і невразливі для РЕБ, кажуть джерела.

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Незвичайні безпілотники з картону, які атакують Росію, не мають стосунку до австралійської компанії SYPAQ, а створені в Україні за підтримки Служби безпеки країни (СБУ). Про це пише видання "Цензор.НЕТ", посилаючись на власні джерела.

27 серпня "картонні" безпілотники масово атакували авіабазу "Халіно" і дивізіон зенітно-ракетної системи С-300 під Курськом — відповідальність за це взяв на себе Російський добровольчий корпус, що бореться зі ЗС РФ на території самої Росії. З'явилася інформація, що вони використовували картонні дрони Corvo PPDS виробництва компанії SYPAQ з Австралії.

Анонімні джерела "Цензор.НЕТ" стверджують, що співробітники 13-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ два місяці готували і провели операцію в Курській області разом із РДК. Ось тільки дрони, які застосували для атаки, зроблені не в Австралії, а в Україні, хоча теж складаються зі спеціального "авіаційного" картону та інших радіопрозорих матеріалів, як і Corvo PPDS.

За даними ЗМІ, безпілотник розробила українська компанія (назву тримають у секреті) за підтримки СБУ. Завдяки особливим матеріалам і "оригінальним технічним рішенням" апарат залишається майже невидимим для радарів російської протиповітряної оборони, до того ж, він невразливий для засобів радіоелектронної боротьби, бо не використовує супутникову навігацію GPS, яку росіяни вміють пригнічувати. Також проти дрона не приносять користі інженерні загородження, такі як капоніри або антидронові сітки.

"Картонні" БПЛА озброєні осколковою бойовою частиною спрямованої дії, усередині також містяться понад 1000 вражаючих елементів із карбіду вольфраму. Її потужності вистачає, щоб виводити з ладу легкоброньовану техніку, радари і літаки, пошкоджуючи їхні корпуси, електрообладнання та проводку. Як повідомляють джерела, під час операції в Курській області частину дронів використовували для розвідки та відволікання систем ППО — росіяни атакували їх ракетами, поки решта ударних апаратів проникали далі й атакували свої цілі.

Згідно з даними розвідки, російські військові на місці зараз намагаються максимально приховати наслідки удару від вищого керівництва. Частину пошкоджених літаків досі не забирають із місць стоянки, вирішується питання про їхню непомітну заміну або передислокацію.

27 серпня з'явилася інформація, що дрони завдали удару по аеродрому в Курську під керівництвом контррозвідки СБУ. Унаслідок атаки було пошкоджено чотири літаки Су-30 і один МіГ-29, а також два ЗРК "Панцир" і радари комплексу С-300.

ЗМІ висунули версію, що Україна атакувала об'єкти в Росії дронами Corvo PPDS, отриманими від австралійської компанії SYPAQ. Такі апарати виготовлені з вощеного картону, які слабо відбивають радіохвилі і залишаються малопомітними для ворожої ППО — радари сприймають їх як безпечні об'єкти, наприклад, зграю птахів.

31 серпня з'явилося відео випробувань картонних дронів в Україні. На ньому можна помітити, що після вибуху бойової частини вражаючі елементи розлітаються на велику відстань.