России нечем отбиваться: картонные дроны, атаковавшие Курск, разработали в Украине — СМИ

Успешные атаки в России несправедливо приписывают австралийским дронам Corvo PPDS, но украинцы сами делают боевые дроны, незаметные для ПВО и неуязвимые для РЭБ, говорят источники.

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Необычные беспилотники из картона, которые атакуют Россию, не имеют отношения к австралийской компании SYPAQ, а созданы в Украине при поддержке Службы безопасности страны (СБУ). Об этом пишет издание "Цензор.НЕТ", ссылаясь на собственные источники.

27 августа "картонные" беспилотники массово атаковали авиабазу "Халино" и дивизион зенитно-ракетной системы С-300 под Курском — ответственность за это взял на себя Российский добровольческий корпус, который борется с ВС РФ на территории самой России. Появилась информация, что они использовали картонные дроны Corvo PPDS производства компании SYPAQ из Австралии.

Анонимные источники "Цензор.НЕТ" утверждают, что сотрудники 13-го управления Департамента военной контрразведки СБУ два месяца готовили и провели операцию в Курской области вместе с РДК. Вот только дроны, которые применили для атаки, сделаны не в Австралии, а в Украине, хотя тоже состоят из специального "авиационного" картона и других радиопрозрачных материалов, как и Corvo PPDS.

По данным СМИ, беспилотник разработала украинская компания (название держат в секрете) при поддержке СБУ. Благодаря особым материалам и "оригинальным техническим решениям" аппарат остается почти невидимым для радаров российской противовоздушной обороны, к тому же, он неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы, поскольку не использует спутниковую навигацию GPS, которую россияне умеют подавлять. Также против дрона бесполезны инженерные заграждения, такие как капониры или антидроновые сетки.

"Картонные" БПЛА вооружены осколочной боевой частью направленного действия, внутри также находятся более 1000 поражающих элементов из карбида вольфрама. Ее мощности хватает, чтобы выводить из строя легкобронированную технику, радары и самолеты, повреждая их корпуса, электрооборудование и проводку. Как сообщают источники, во время операции в Курской области часть дронов использовалась для разведки и отвлечения систем ПВО — россияне атаковали их ракетами, пока остальные ударные аппараты проникали дальше и атаковали свои цели.

Согласно данным разведки, российские военные на месте сейчас пытаются максимально скрыть последствия удара от высшего руководства. Часть поврежденных самолетов до сих пор не уносят с мест стоянки, решается вопрос об их незаметной замене или передислокации.

27 августа появилась информация, что дроны нанесли удар по аэродрому в Курске под руководством контрразведки СБУ. В результате атаки были повреждены четыре самолета Су-30 и один МиГ-29, а также два ЗРК "Панцирь" и радары комплекса С-300.

СМИ выдвинули версию, что Украина атаковала объекты в России дронами Corvo PPDS, полученными от австралийской компании SYPAQ. Такие аппараты изготовлены из вощеного картона, которые слабо отражают радиоволны и остаются малозаметными для вражеской ПВО — радары воспринимают их как безопасные объекты, например, стаю птиц.

31 августа появилось видео испытаний картонных дронов в Украине. На нем можно заметить, что после взрыва боевой части поражающие элементы разлетаются на большое расстояние.