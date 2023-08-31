ПВО пропускает картонные дроны, принимая за птиц: почему Corvo PPDS идеальны для атаки РФ

Дронам Corvo PPDS от SYPAQ удается оставаться невидимыми для системы ПВО противника потому, что радиоволны иначе взаимодействуют с картоном или пенопластом, чем с металлами, из которого изготовлены большинство дронов.

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Картонные дроны Corvo PPDS от австралийской компании SYPAQ, которые украинские военные, вероятно, используют для ударов по городам Российской Федерации, невидимы для систем противовоздушной обороны. Об этом говорится в материале The Telegraph, опубликованном 30 августа.

В своей статье журналисты медиа предположили, что картонные Corvo PPDS могли даже быть причастны к нападению во вторник вечером на шесть военных объектов на территории России, включая военную авиабазу в Пскове. Теперь военное руководство РФ пытается понять, каким образом системы ПВО пропустили беспилотники противника.

The Telegraph называет несколько рабочих версий. Первая из них предполагает, что во Пскове, Брянске и других атакованных ВСУ российских городах в ночь на 30 августа не работали системы противовоздушной обороны. Вернее, их еще раньше передислоцировали поближе к Москве, так как посчитали "глубинку" России безопасной в плане дроновых атак противника.

Кроме того есть еще одна причина, по которой самолеты, изготовленные из вощеного картона или легкого складного пенопласта, могут пройти мимо самых современных радаров ПВО. Дело в том, что на картон или пенопласт радиолокационные волны реагирует несколько иначе, чем на металлические предметы, попадающие в их поле действия.

Радар использует радиоволны для определения положения, угла и скорости цели. В теории передатчик будет посылать эти радиоволны в надежде, что они попадут, например, на острые края и плоские поверхности вражеского истребителя, а потом отразятся обратно на Землю, где их сможет уловить приемник. Однако, если летательный аппарат противника покрыт специальным радиопоглощающим материалом (или сделан из него, как в случае с Corvo PPDS), сигнал, который уловит приемник, будет ничтожным. Система ПВО продолжит "видеть" в небе некий объект, но не сможет идентифицировать его именно как беспилотный летательный аппарат противника. Скорее всего, радары отобразят дрон как, к примеру, стаю птиц, возникшую на пути радиоволн. Это и даст возможность беспилотнику беспрепятственно пролететь в тыл врага и нанести там удар.

Что известно о "БПЛА из картона"

Впервые о том, что ВСУ используют картонные дроны в начале марта 2023 года написало австралийское издание 7News. По данным СМИ, компания SYPAQ ежемесячно отправляет в Украину не менее 100 дешевых беспилотников Corvo PPDS самолетного типа с плоскими крыльями, которые делаются из картона и резиновых лент.

Дрон Corvo PPDS разработан специалистами SYPAQ в Мельбурне в сотрудничестве с армией и в рамках контракта Центра инноваций в области обороны на сумму $1,1 млн. Одноразовые беспилотники поставляются в разобранном виде, могут преодолевать расстояние до 120 км и самостоятельно приземляться, снимая нагрузку с солдата во время боевых действий. БПЛА запускаются с помощью катапульты или с рук, а летают благодаря двигателю с пропеллером.

А в конце мая главный инженер предприятия SYPAQ Росс Осборн подтвердил медиа о том, что компания поставила армии Украины картонные беспилотники Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS). Он заявил, SYPAQ продала Украине "сотни беспилотных летательных аппаратов", но не раскрыл точное количество. По информации Janes, поставки Corvo украинской армии начались в феврале-марте 2023 года.

Легкий дрон небольших размеров с корпусом из картона и резинок применяется для выполнения разных задач. Сами производители предлагают использовать их для доставки грузов, таких как солдатские пайки, разведки с различными датчиками, ретрансляции сигналов и в качестве "приманки" для противника.

Напомним, днем ранее эксперт раскрыл, как дроны ВСУ атакуют РФ. Россия применяет мощные системы РЭБ, но беспилотники преодолевают ее благодаря автономным технологиям.

Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что украинские военные применяют дроны SYPAQ для "смертоносных" миссий. А вот управляющий директор компании Дэвид Висино уверяет: беспилотники предназначены для гуманитарных целей, таких как доставка медикаментов, продуктов питания и воды.