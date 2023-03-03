"Смертоносные" дроны из картона и резины: как БПЛА помогут бороться с ВС РФ (видео)

Беспилотные самолеты Corvo PPDS летают на 120 км и самостоятельно приземляются. Инженеры переделали их, учитывая отзывы украинцев.

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Украинские военные используют картонные беспилотники Corvo PPDS, которые в Австралии производит компания SYPAQ. Об этом сообщило австралийское издание 7News.

По данным СМИ, SYPAQ ежемесячно отправляет в Украину не менее 100 дешевых беспилотников Corvo PPDS самолетного типа с плоскими крыльями, которые делаются из картона и резиновых лент. Сама компания на своем сайте отмечает, что одноразовые беспилотники поставляются в разобранном виде, могут преодолевать расстояние до 120 км и самостоятельно приземляться, "снимая нагрузку с солдата" во время боевых действий.

Как заявил СМИ, управляющий директор SYPAQ Дэвид Висино, картонные дроны отправили в Украину для применения в гуманитарных целях, в том числе для доставки медикаментов, продуктов питания и воды. А вот посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сообщил, что украинские военные сейчас применяют такие БПЛА для выполнения различных задач, в том числе "смертоносных".

Как пишет пресс-служба SYPAQ, Corvo PPDS разработан специалистами SYPAQ в Мельбурне в сотрудничестве с армией и в рамках контракта Центра инноваций в области обороны на сумму $1,1 млн. Позже инженеры прислушались к отзывам украинцев и адаптировали конструкцию самолета для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки. Судя по опубликованным кадрам, БПЛА запускаются с помощью катапульты или с рук, а летают благодаря двигателю с пропеллером.

"Для нас большая честь поддерживать Вооруженные Силы Украины. PPDS — это австралийский потенциал, который поможет украинскому народу защитить свою страну, и является доказательством ведущих мировых возможностей автономных систем в австралийской промышленности", — прокомментировала генеральный директор компании SYPAQ Аманда Холт.

Ранее писали, как украинские умельцы собирают беспилотники из пенопласта и монтажной пены. Себестоимость такого летательного аппарата составляет всего $100, но несмотря на дешевизну, добровольческий батальон ВСУ "Солнышко" эффективно использует их на поле боя, сбрасывая на оккупантов мощные противопехотные бомбы.

В феврале житель Полтавской области Артур Бижко показал дрон для ВСУ, напечатанный на 3D-принтере. Пластиковый корпус изготавливается за 48 часов и практически незаметен для российских радаров, но его еще нужно начинить двигателем и электроникой.