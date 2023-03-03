"Смертоносні" дрони з картону та гуми: як БПЛА допоможуть боротися з ЗС РФ (відео)

Безпілотні літаки Corvo PPDS літають на 120 км і самостійно приземляються. Інженери переробили їх із огляду на відгуки українців.

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Українські військові використовують картонні безпілотники Corvo PPDS, які виробляє в Австралії компанія SYPAQ. Про це повідомило австралійське видання 7News.

За даними ЗМІ, SYPAQ щомісяця відправляє в Україну не менш ніж 100 дешевих безпілотників Corvo PPDS літакового типу з плоскими крилами, які виготовляються з картону та гумових стрічок. Сама компанія на своєму сайті зазначає, що одноразові безпілотники поставляються в розібраному вигляді, можуть долати відстань до 120 км і самостійно приземлятися, "знімаючи навантаження із солдата" під час бойових дій.

Як заявив ЗМІ керуючий директор SYPAQ Девід Вісіно, картонні дрони відправили в Україну для застосування з гуманітарною метою, у тому числі для доставки медикаментів, продуктів харчування та води. А от посол України в Австралії Василь Мірошниченко повідомив, що українські військові зараз застосовують такі БПЛА для виконання різноманітних завдань, у тому числі "смертоносних".

Як пише пресслужба SYPAQ, Corvo PPDS розробили фахівці SYPAQ у Мельбурні в співпраці з армією та в межах контракту Центру інновацій в галузі оборони на суму $1,1 млн. Пізніше інженери прислухалися до відгуків українців і адаптували конструкцію літака для ведення розвідки, спостереження та рекогностування. Судячи з опублікованих кадрів, БПЛА запускаються за допомогою катапульти або рук, а літають завдяки двигуну з пропелером.

"Для нас велика честь підтримувати Збройні сили України. PPDS — це австралійський потенціал, який допоможе українському народу захистити свою країну та є доказом провідних світових можливостей автономних систем в австралійській промисловості", — прокоментувала генеральна директорка компанії SYPAQ Аманда Голт.

Раніше писали, як українські умільці збирають безпілотники з пінопласту й монтажної піни. Собівартість такого літального апарата становить лише $100, але попри дешевизну добровольчий батальйон ЗСУ "Сонечко" ефективно використовує їх на полі бою, скидаючи на окупантів потужні протипіхотні бомби.

У лютому житель Полтавської області Артур Біжко показав дрон для ЗСУ, надрукований на 3D-принтері. Пластиковий корпус виготовляється за 48 годин і практично непомітний для російських радарів, але ще його потрібно начинити двигуном і електронікою.