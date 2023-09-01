Украина сможет еще лучше уничтожать Россию дронами: эксперт из США назвал условия

По словам Марселя Плихта, Россия не сможет прикрыть всю территорию ПВО и в следующем году нас ожидает настоящая "битва дронов" — обе стороны гораздо активнее будут использовать именно атаки беспилотниками.

Related video

Украина значительно увеличила атаки по российской инфраструктуре и важным объектам в российских городах и мы с каждым днем будет видеть увеличение подобных ударов, заявил в интервью изданию The Telegraph бывший аналитик Министерства обороны США Марсель Плихта. Эксперименты с новыми дронами и их выпуск увеличиваются, а значит налеты на территорию РФ будут только нарастать.

"Мы наблюдаем устойчивую эволюцию как покупки коммерческих дронов, так и их модификации, и собственные разработки Украины. Активно применяются австралийские картонные дроны, и беспилотники украинских компаний. Мы сейчас видим своего рода кульминацию более чем годичных усилий и разработок", — отметил эксперт.

Однако он отмечает, что очень важно сохранить тем производства и закупок новых беспилотников, что бы удары по России с каждым разом становились более массированными. Если Украина сможет продолжить "ударный" темп, а затем увеличить количество дронов на каждую атаку, то нанесенный ущерб оккупантам будет только возрастать, как и количество уничтоженных целей.

"Украина вынуждает Россию отводить все больше и больше своей ПВО от фронта, отводить ее от ключевых объектов, чтобы попытаться прикрыть объекты в городах и возле них", — говорит Марсель Плихта.

Однако это все равно не поможет россиянам, считает он. Закрыть полностью такую огромную территорию, которая есть у России попросту невозможно — никаких сил ПВО не хватит.

"Полагаю, что фронт в 1200 километров, и это даже не включает в себя потенциальные пути подхода со стороны Черного моря и Белоруссии, невозможно прикрыть даже имея 500-600 единиц ПВО. Все равно останутся места, через которые Украина сможет ударить беспилотниками", — отмечает эксперт.

Что касается ситуации на фронте в следующем году, то по мнению Марселя, нас ожидает перерастание в активное противостояние в битве дронов. Украина увеличила выпуск и разработку беспилотников, но и Россия перенесла на свою территорию производство иранских БПЛА и тоже разрабатывает свои дроны.

"Я думаю, что тактика и стратегия, которую будет использовать Украина, будет определяться масштабами и темпами производства", — говорит эксперт. "Впрочем, то же самое можно сказать и о России. В любом случае мы определенно увидим гораздо больше ударов беспилотниками с каждой стороны".

Ранее Фокус рассказывал, что минувшей ночью украинский дрон "Бобер" атаковал Москву, на заводе вспыхнул пожар. Мэр Москвы заявил, что ПВО сбила беспилотник на подлете к столице, однако вскоре очевидцы показали кадры возгорания. А картонные дроны, атаковавшие Курск, разработали в Украине. Украинцы сами делают боевые дроны, незаметные для ПВО и неуязвимые для РЭБ, говорят источники.