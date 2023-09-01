Український дрон "Бобер" атакував Москву, на заводі спалахнула пожежа, — росЗМІ (відео)

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО збила безпілотник на підльоті до столиці, проте незабаром очевидці показали кадри загоряння.

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У підмосковному селі Морозове Раменського району в п'ятницю, 1 вересня, сили протиповітряної оборони Росії знищили дрон, схожий на український безпілотний літальний апарат "Бобер". Про це написало російські медіа SHOT.

Посилаючись на свідчення очевидців, ЗМІ інформації повідомило про те, що приблизно о 6:47 у районі села Морозове було помічено дрон літакового типу. Через короткий проміжок часу його вдалося знищити в районі підмосковного міста Люберці. Медіа навіть опублікувало відповідні відеокадри.

На них невисоко від землі в небі видно безпілотник літакового типу. Він летить, видаючи характерні скреготливі звуки. Наступний кадр показує приватний сектор, у якому камера спостереження зняла ліквідацію дрона. Точніше, сам безпілотник тоді в кадр не потрапив, але на задньому плані було чути вибух. SHOT пише про те, що в той момент спрацювали сили ППО.

Знищення дрона підтвердив і мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі:

"Сьогодні силами ППО поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події. Спасибі військовим, що не дали зіпсувати нам День знань".

Зазначимо, що відразу ж після заяви Собяніна про збитий у Підмосков'ї безпілотний літальний апарат з'явилася інформація про те, що в Південно-Західному окрузі Москви виникла сильна пожежа. РосЗМІ поки нічого не пишуть про цей інцидент. Джерело в Міноборони повідомило УП, що безпілотник дістався до мети і вразив "Томілінський електронний завод".

Український дрон "Бобер": що про нього відомо

Перші свідчення про БПЛА з'явилися 2022 року, коли блогер Ігор Лаченков оголосив спільний збір із "Говор Хелп" на ударні БПЛА українського виробництва для ГУР. 11 травня Ігор Лаченков продемонстрував фото цього апарату і заявив, що ворог уже зазнав втрат через нього.

"Бобер" є українським еквівалентом іранського безпілотника Shahed 136, який широко використовувався росіянами під час вторгнення в Україну. Він побудований за аеродинамічною схемою хитавиці, що дає йому змогу легше змінювати висоту і краще маневрувати в повітрі, і, як наслідок, підвищує його шанси вижити у ворожому середовищі ППО. Безпілотник є гвинтовим, оснащений двигуном внутрішнього згоряння, що розташований у задній частині фюзеляжу.

"Бобер" — літальний апарат завдовжки 2-2,5 метра з розмахом крил 2,5 метра, дальність польоту — 1000 кілометрів, максимальний час польоту — 7 годин. Швидкість — 150-200 км/год; Вага — близько 150 кг; Маса бойової частини 20 кг, може нести, наприклад, проникаючу боєголовку КЗ-6.

У цього безпілотного літального апарату всі технічні характеристики дозволяли завдати удару вглиб території Росії. Ці дрони мають дальність польоту в 1000 кілометрів. Безпілотник побудований за аеродинамічною схемою типу "качка", що дає змогу техніці швидко змінювати висоту польоту для уникнення засобів ППО. Також "Бобер" запам'ятовується завдяки горизонтальному оперенню, встановленому попереду основного крила. Один такий дрон-камікадзе коштує в середньому $110 тисяч.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 вересня, у трьох областях Росії прогриміли вибухи. За словами мера Москви Сергія Собяніна, силам ППО нібито вдалося знищити повітряну ціль, але понад 40 рейсів в аеропортах довелося затримати. У Курській області БПЛА пошкодив адмінбудівлю і житловий будинок.

Зі свого боку 31 серпня повідомлялося, що безпілотники атакували регіони Росії понад 500 разів від початку вторгнення в Україну. Російські ЗМІ зазначили, що 21 раз було зафіксовано значні руйнування внаслідок атак, а також 4 людини загинуло.