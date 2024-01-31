Дроны атаковали Белгородскую область: восемь населенных пунктов остались без света, — губернатор

В приграничном селе Тишанка в результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи, а на хуторе Панков — линия электропередачи, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

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В Российской Федерации снова заявили об атаке беспилотников. На этот раз взрывы слышали в приграничном селе Тишанка и на хуторе Панков Белгородской области. Об этом в среду, 31 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Традиционно российские оккупанты обвинили в атаке дронов украинские Вооруженные силы.

"Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", — говорится в сообщении.

По информации Гладкова, в результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи.

Кроме того, он отметил, что в ближайшее время российские аварийные службы начнут ликвидацию последствий.

Впоследствии губернатор области заявил об атаке БПЛА на хутор Панков Шебекинского городского округа.

По его словам, пострадавших нет, однако повреждена линия электропередачи. Под отключение попали абоненты восьми населенных пунктов, в частности поселков Красное, Первомайское, Ленинское, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь.

Гладков добавил, что оперативные и аварийные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Министерством обороны.

Взрывы в России

Напомним, 31 января в российских Telegram-каналах сообщили, что в Петербурге прогремели взрывы. Дрон сбивали с помощью С-400 "Триумф". Он упал на территории завода в Невском районе.

Кроме того, в этот же день в Министерстве обороны РФ заявили о работе ПВО из-за якобы атаки беспилотника самолетного типа на территории Псковской области.

Также в оборонном ведомстве РФ заявили, что в ночь на 30 января силы ПВО РФ сбили 21 украинский БПЛА. Дроны якобы пытались атаковать аэродром на окраине Тулы и нефтебазу в Калуге.

30 января в России заявили об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны в трех районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Предыдущая атака БПЛА на Брянскую область произошла днем ранее, 29 января. Тогда Минобороны России информировало об уничтожении якобы украинского беспилотника в небе над регионом.