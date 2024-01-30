В Крыму прогремели взрывы: Минобороны РФ сообщает об атаке 21 беспилотника, детали

По данным ведомства страны-агрессора, БПЛА, помимо оккупированного полуострова, также атаковали еще четыре области России. Коллаборанты в Крыму утверждают об успешной работе ПВО и ликвидации всех дронов.

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В ночь на 30 января силы ПВО РФ перехватили 21 украинский беспилотник. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России, на который ссылается агентство ТАСС.

Украинские БПЛА, по заявлению пресс-службы Министерства обороны РФ, якобы уничтожили над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.

Традиционно оборонное ведомство РФ заявило, что "киевский режим регулярно предпринимает попытки атак беспилотниками на приграничные российские территории". В связи с этим на ряде территорий действует желтый уровень террористической опасности.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Республики Крым (11 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Брянской (3 БПЛА), Калужской (1 БПЛА) и Тульской областей (1 БПЛА)", — уточнили в министерстве.

Что пишут местные паблики

В Крыму в ночь на 30 января было тревожно, как сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

"В Каче тревожно. Предположительно, это тот же взрыв, что слышали в Сакском районе. Как сообщает наш источник, росПВО стреляло по БПЛА", — уточняет канал и публикует переписку местных жителей.

Подтверждает атаки украинских беспилотников в районе Бельбека и местный "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

"По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры", — пишет он.

Фото: Скриншот

В Брянской области пишут об уничтожении БПЛА над территорией Навлинского района.

Фото: Скриншот

В Калуге об уничтожении одного украинского БПЛА сообщил губернатор Владислав Шапша, а местный телеграм-канал "Типичная Калуга", ссылаясь на канал Евгения Серкина, уточнил, что беспилотник упал на водонапорную башню, а его осколки попали на территорию АЗС — Грабцевское шоссе, 71а. Возгорания нет, погибших и пострадавших тоже.

Фото: Скриншот

Также подтверждает уничтожение одного украинского БПЛА местный телеграм-канал "Тула Жесть".

Фото: Скриншот

На момент публикации новости официальной информации от Генштаба ВСУ и командования Воздушных сил Украины не было.

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Напомним, Фокус писал, что в 2023 году в Москву и Подмосковье около более десятка раз долетали беспилотники неизвестного происхождения. Например, произошла атака БПЛА в сентябре — информацию подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин. В ноябре обломки БПЛА, сбитого силами ПВО ВС РФ, упали на шоссе под Москвой: чтобы их собрать, спецслужбы перекрыли дорогу. Украинский военный и основатель A.Drones Юрий Касьянов рассказал, что общая стоимость запущенных по столице РФ дронов — около 5 миллионов долларов, но противник понес гораздо большие потери.