"Жестокий удар": украинский военный раскрыл, какой ущерб нанесли атаки дронов в Москве

По примерным подсчетам, украинская армия потратила на запуски БПЛА около $5 млн, тогда как Россия потеряла намного больше.

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После начала полномасштабного вторжения в Украину уже около ста беспилотных летательных аппаратов долетели до Москвы и нанесли значительный ущерб россиянам, который на первый взгляд может быть неочевидным. Об этом написал украинский военнослужащий и основатель компании A.Drones Юрий Касьянов на своей странице в Facebook в среду, 8 ноября.

По словам военного, если предположить, что запуск одного дальнобойного дрона из Украины стоил около $50 тысяч, то суммарно Вооруженные силы использовали $5 млн для атаки целей в российской столице. И это в то время, когда за нанесенный дронами вред российская сторона заплатила в несколько раз дороже.

Военнослужащий отметил, что российские госструктуры с начала войны потратили 666,7 млн рублей на защиту Москвы от атак беспилотников. В долларах эта сумма эквивалентна $7,2 млн.

"И это только ведомственный РЭБ, радиолокаторы, которые покупают себе предприятия. Без учета расходов российского МО, Росгаврдии, ФСБ на "Панцири", С-300, и т.д. Без учета ущерба, который нанесли удары украинских БПЛА", — написал Касьянов.

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Удары дронами по Москве эффективнее контрнаступления ВСУ в Украине, — The HILL

Он добавил, что оценивать ущерб, который понесла страна-агрессор, нужно не только по прямым потерям — таким, как поврежденное во время взрывов остекления зданий. Не следует забывать также об экономических потерях, которые понесли аэропорты во время закрытия, и об убытках авикомпаний во время остановки воздушного движения. Кроме того впечатлить может и стоимость зенитных ракет, которые российские силы ПВО использовали для того, чтобы сбить украинские дроны. Также, по мнению Касьянова, нужно учитывать и "жестокий удар" по престижу РФ, который украинцы нанесли своими ударами.

Напомним, в подмосковной деревне Морозово Раменского района в пятницу, 1 сентября, силы противовоздушной обороны России уничтожили дрон, похожий на украинский беспилотный летательный аппарат "Бобер". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила беспилотник на подлете к столице, однако вскоре очевидцы показали кадры возгорания.

А в августе создатель раскрыл характеристики БПЛА "Киевская Русь", который долетел до Москвы и нанес удар. По его словам, беспилотник предназначен для доставки целевого снаряжения и грузов. Он состоит из собственно летательного аппарата и платформы управления. Стартует беспилотник катапультой из подготовленной взлетной полосы.