Долетел до Москвы и нанес удар: создатель раскрыл характеристики БПЛА "Киевская Русь"

Беспилотник украинского производства вооружен 16 кг взрывчатки и летит на 700 км.

Related video

В Украине создали беспилотный летательный аппарат "Киевская Русь", который добрался до Москвы и поразил там цель. Об этом рассказал гендиректор черниговской компании First Contact Захар Терещенко медиа dev.ua.

По его словам, беспилотник предназначен для доставки целевого снаряжения и грузов. Он состоит из собственно летательного аппарата и платформы управления. Стартует беспилотник катапультой из подготовленной взлетной полосы. "Киевская Русь" может нести полезную нагрузку, которая весит практически столько же, как и сам дрон. Кроме того, техника работает как при низких, так и при высоких температурах воздуха.

К слову, какую именно цель удалось поразить черниговскому дрону в Москве разработчик не детализировал.

Технические характеристики БПЛА "Киевская Русь"

вес — 18 кг;

полезная нагрузка — 16 кг;

длина — 2,4 м;

размах крыльев — 3,6 м;

высота — 0,63 м;

двигатель — бензиновый, мощностью до 12 лошадиных сил;

радиус действия — 700 км;

скорость — до 140 км/ч;

время полета — до 500 минут;

рабочая температура — от –10 до +40 градусов Цельсия;

тип — Стартует беспилотник катапультой из подготовленной взлетной полосы.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания First Contact в Чернигове создала боевой беспилотный самолет "Литаган". Это барражирующий БпАК, который доставляет целевое снаряжение. Он состоит из собственно беспилотника и пульта дистанционного управления.

Несколько ранее мы писали о том, что в Украине создали уникальный БПЛА Backfire: как он работает на фронте. Основное преимущество Backfire перед дронами своего типа — это то, что он летает практически бесшумно. Беспилотный авиационный комплекс для работы на фронте состоит из трех ударных аппаратов Backfire, пусковой станции и станции наземного управления, а также специально оборудованного транспортного средства.