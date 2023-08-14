Долетел до Москвы и нанес удар: создатель раскрыл характеристики БПЛА "Киевская Русь"
Беспилотник украинского производства вооружен 16 кг взрывчатки и летит на 700 км.
В Украине создали беспилотный летательный аппарат "Киевская Русь", который добрался до Москвы и поразил там цель. Об этом рассказал гендиректор черниговской компании First Contact Захар Терещенко медиа dev.ua.
По его словам, беспилотник предназначен для доставки целевого снаряжения и грузов. Он состоит из собственно летательного аппарата и платформы управления. Стартует беспилотник катапультой из подготовленной взлетной полосы. "Киевская Русь" может нести полезную нагрузку, которая весит практически столько же, как и сам дрон. Кроме того, техника работает как при низких, так и при высоких температурах воздуха.
К слову, какую именно цель удалось поразить черниговскому дрону в Москве разработчик не детализировал.
Технические характеристики БПЛА "Киевская Русь"
- вес — 18 кг;
- полезная нагрузка — 16 кг;
- длина — 2,4 м;
- размах крыльев — 3,6 м;
- высота — 0,63 м;
- двигатель — бензиновый, мощностью до 12 лошадиных сил;
- радиус действия — 700 км;
- скорость — до 140 км/ч;
- время полета — до 500 минут;
- рабочая температура — от –10 до +40 градусов Цельсия;
- тип — Стартует беспилотник катапультой из подготовленной взлетной полосы.
Напомним, ранее стало известно о том, что компания First Contact в Чернигове создала боевой беспилотный самолет "Литаган". Это барражирующий БпАК, который доставляет целевое снаряжение. Он состоит из собственно беспилотника и пульта дистанционного управления.
Несколько ранее мы писали о том, что в Украине создали уникальный БПЛА Backfire: как он работает на фронте. Основное преимущество Backfire перед дронами своего типа — это то, что он летает практически бесшумно. Беспилотный авиационный комплекс для работы на фронте состоит из трех ударных аппаратов Backfire, пусковой станции и станции наземного управления, а также специально оборудованного транспортного средства.