В Украине создали уникальный БПЛА Backfire: как он работает на фронте (фото)

Беспилотник, который за семь месяцев так и не смогли сбить ВС РФ, складывают из украинских и европейских деталей.

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В зоне боевых действий в Украине уже более полугода работает отечественный беспилотный летальный аппарат Backfire, с помощью которого бойцы отряда "Angry Birds" уничтожают технику российских оккупантов. Об этом говорится в материале "Еспресо Захід".

"Сейчас мы можем фиксировать высокий уровень его РЭБостойкости, что очень важно на фронте. За семь месяцев боевой работы на фронте мы не потеряли ни одного аппарата на вражеской территории", — рассказал о дроне командир "Angry Birds" Илья Шполянский.

Backfire характеризуется полной автономной работой. Благодаря этому он не имеет никакого канала связи, который бы передавал информацию туда или обратно, его не видят вражеские средства РЭБ. Когда дрон готовят к полету, в него "загружают" программу-миссию. Беспилотник следует указанным в ней маршруту и координатам, поражает цель и возвращается назад. Причем точка, в которую он летит после выполнения задания, не всегда может совпадать с исходной. Это помогает обезопасить оператора.

Основное преимущество Backfire перед дронами своего типа — это то, что он летает практически бесшумно. Беспилотный авиационный комплекс для работы на фронте состоит из трех ударных аппаратов Backfire, пусковой станции и станции наземного управления, а также специально оборудованного транспортного средства.

При производстве беспилотника основная часть деталей отечественного производства. Недостающие закупают у европейских поставщиков, так как качество деталей у них надежнее.

Отличительная черта этого беспилотника - практически полная бесшумность

Технические характеристики БПЛА Backfire

радиус действия — 35 км;

боевая нагрузка — 3,6 кг;

высота полета — до 1 км;

скорость — до 84 км/ч;

вооружение — два кассетных боеприпаса по 1,8 кг каждый;

стоимость — $90 тыс.

Backfire практически неуловим для систем РЭБ противника Фото: Angry Birds

Напомним, эксперты выяснили, какие украинские дроны атаковали Россию. У двух беспилотных летальных аппаратов, как пишет СМИ, были все технические характеристики, позволявшие нанести удар вглубь территории России.

Также СМИ писали о том, что Британия хочет отказаться от дорогих БПЛА, переняв опыт Украины. ВС Великобритании купили 54 БПЛА по 5 млн фунтов стерлингов каждый, и Минобороны уже жалеет об этой сделке.