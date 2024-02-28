"Дети убегают домой": в оккупированном Севастополе слышны "очень громкие" взрывы, — местные каналы

В местных Telegram-каналах жалуются на отсутствие какой-либо информации о причинах взрывов, однако сообщают, что "громко" на Северной и Корабельной стороне города.

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На временно оккупированном Крымском полуострове в среду, 28 февраля, прогремели взрывы. Громкие звуки слышали в разных районах Севастополя. Об этом сообщает "Крымский ветер" в Telegram.

Как администраторам канала рассказали местные, взрывы "хорошо слышали" на Северной стороне и на Корабельной стороне Севастополя.

В оккупированном Севастополе звучат взрывы

О том, что в крымском городе "очень громко" в 13:21 заявили и в местном Telegram-канале "Чп / Севастополь".

"На Северной постоянно слышны взрывы, дети напуганы, убегают домой, информацию никакую не выкладывают", — говорится в сообщении.

На момент публикации материала глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев не прокомментировал взрывы в городе. Информация о разрушениях и пострадавших пока отсутствует.

Напомним, утром 14 февраля на южном побережье Крыма прозвучало ориентировочно пять взрывов. Над военными объектами ВС РФ сбили беспилотники, которые якобы запустили Силы обороны Украины.

Ранее Фокус писал о предыдущих атаках на оккупированный полуостров Крым. В частности, о взрывах сообщали 4 и 31 января 2024 года. Во время атаки 4 января было громко в районе Симферополя и Евпатории: Минобороны РФ заявило о перехвате ракет, однако местные жители подтверждали одно попадание. 31 января было громко возле Севастополя и Джанкоя: от мощных взрывов "дрожали стекла".