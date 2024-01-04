В Евпатории и Симферополе в Крыму прогремели взрывы, есть попадания (фото, видео)

Оккупационные власти заявляют о якобы перехвате ракет и о том, что попаданий в Евпатории и окрестностях нет.

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В оккупированном Крыму в районе города Евпатория около 16 часов дня 4 января прогремели взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Незадолго до этого на оккупированном полуострове была объявлена воздушная тревога, а паблики сообщили об авиации ВСУ в Николаевской области.

"Есть пуски вражеских ракет уже на Запад от Крыма. Будет работать ПВО", — говорилось в сообщении.

Уже через несколько минут стали сообщать о работе ПВО.

"Евпатория работает ПВО. Есть перехват вражеских ракет в районе Евпатории — сбитие двух объектов. Есть еще пуски. Попаданий в Евпатории и окрестности нет", — пишут телеграм-канал "Евпатория ЧП".

В телеграмм-канале "Крымский ветер" проинформировали со ссылкой на подписчиков, что были попадания вблизи Севастополя и в Евпатории.

"В Евпатории взрыв в районе Красной горки. Взрыв в Севастополе. В Севастополе рядом с бухтой стреляют "панцири". 5 минут назад 2 прилета в районе бухты, сообщают наши подписчики", — сообщает "Крымский ветер".

Местные жители в комментариях в сети сообщают о громких взрывах.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей оккупированного полуострова находиться в укрытиях и проинформировал об успешной работе ПВО.

"Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно. Военные отражают атаку. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя сейчас не фиксирует повреждения инфраструктуры", — сообщил Развожаев.

Он призвал не снимать работу ПВО и сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

"Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть обломков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место", — проинформировал Развожаев.

Напомним, что на побережье Крыма обнаружили морской дрон со взрывчаткой. По информации российских медиа, в морском беспилотном катере может быть 500 килограммов взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в начале декабря в соцсетях сообщали, что на временно оккупированном полуострове местные жители обнаружили морской дрон ВСУ со взрывчаткой. Его заметили в четырех километрах от частных домов.