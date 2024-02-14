В Крыму прогремели взрывы: десантный корабль мог пойти на дно, — соцсети (видео)

Местные жители слышали взрывы и видели вспышки в районе Алупки и Ялты. После этого сообщили, что мог затонуть российский военный корабль.

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Утром 14 февраля на южном побережье Крыма прозвучало ориентировочно пять взрывов. Над военными объектами ВС РФ сбили беспилотники, которые якобы запустили Силы обороны Украины. О деталях ночного удара сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В российском командовании заявили, что в ночь на 14 февраля сбили девять БПЛА, которые атаковали объекты на территории оккупированного Крыма, а также над Белгородской и Воронежской областями.

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Как далеко до баз РФ достанут дальнобойные ракеты, которые получит Украина, — Defense Express

Над Крымом сбили шесть аппаратов самолетного типа, над российскими областями — три. Других подробностей ночной атаки не приводили.

Взрывы в Крыму — детали от Минобороны РФ Фото: Скриншот

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов пока не комментировали ночные события. Зато информация об атаке есть в местном паблике "ЧП Ялта". Сообщение о возможном инциденте опубликовали в 5:26: указали, что подтвердят события только после официальных заявлений властей.

Взрывы в Крыму — детали от местных жителей Фото: Скриншот

Представители украинского командования также ничего не сообщили о возможном ударе дронов или ракет по военным объектам ВС РФ в Крыму.

Взрывы в Крыму — детали событий 14 февраля

Некоторые подробности утренней атаки дронов есть в проукраинском Telegram-канале "Крымский ветер". В 5:17 появилось сообщение о пяти взрывах, которые слышали в районе Ялты, Мисхора и Алупки. Позже уточнили, что местные жители слышали взрывы и видели вспышки в направлении моря. От взрывной волны в Алупке якобы "пооткрывались окна". Кроме того, на корабле, который стоял в районе Симеиза, раздавался сигнал воздушной тревоги и слышали пулеметные очереди, уверяли авторы канала.

В 6:44 опубликовали сообщение со ссылкой на местного корреспондента. Анонимный источник утверждал, что в районе, где раздавались взрывы, утонул большой десантный корабль ЧФ РФ. Подтверждения этой информации пока нет, отмечается в сообщении. На опубликованном видео заметно яркое пятно в море и слышно, как шумит дождь.

Местность, где раздавались взрывы, — южное побережье Крыма: Симеиз, Мисхор, Кацивели, Гаспры и Алупка — перечислили в проукраинском паблике, ожидая, что им пришлют подтверждающие фото и видео.

Отметим, на карте военных объектов РФ в Крыму, созданной на портале "Радио Свобода", указано, что возле Алупки расположена база ПВО ВС РФ (район Симеиза) и база 751-го отдельного батальона особого назначения Росгвардии (район Гаспры). Расстояние до ближайшей подконтрольной Украине точки — около 300 км.

Взрывы в Крыму — военные объекты РФ возле Алупки и Ялты Фото: Радіо Свобода

Ранее Фокус писал о предыдущих атаках на оккупированный полуостров Крым. В частности, о взрывах сообщали 4 и 31 января 2024 года. Во время атаки 4 января было громко в районе Симферополя и Евпатории: Минобороны РФ заявило о перехвате ракет, однако местные жители подтверждали одно попадание. 31 января было громко возле Севастополя и Джанкоя: от мощных взрывов "дрожали стекла".

Напоминаем, 13 февраля в Крыму слышали звуки взрывов, которые не комментировали в Минобороны РФ. Между тем эксперты объяснили, какие дальнобойные ракеты могут получить ВСУ и достанут ли они вглубь оккупированной территории.