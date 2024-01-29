Как далеко до баз РФ достанут дальнобойные ракеты, которые получит Украина, — Defense Express

Новые западные дальнобойные ракеты накроют логистику и базы ВС РФ на оккупированных территориях. Но для Крымского моста понадобится другое более дальнобойное оружие, например, украинской разработки.

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В 2024 году западные союзники передадут Украине дальнобойные ракеты, которыми ВСУ еще не пользовались. Благодаря этому Силы обороны будут иметь "длинные руки" и будут доставать по логистическим путям и военным базам ВС РФ. О новейшем и уже знакомом оружии для украинской армии рассказали эксперты портала Defense Express.

Эксперты напомнили, что Франция на днях пообещала предоставить Украине 40 ракет Scalp — дополнительная партия после 50 шт., которые поступали летом. Подытожив обещаниями других союзников, на портале составили следующую номенклатуру дальнобойного оружия, которое вскоре получат ВСУ:

ракеты Scalp — Франция предоставит 40 шт., дальность от 250 до 500 км;

ракеты Storm Shadow — неуказанное количество предоставит Великобритания, дальность от 250 до 500 км;

малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB — запускаются с ПУ M142 HIMARS (Украина получит одну ПУ в 2024 г.), дальность — около 150 км;

планирующие бомбы SDB — их будут запускать с земли, дальность — до 150 км (количество неизвестно);

планирующие авиабомбы AASM Hammer — Франция будет передавать ежемесячно по 50 шт., дальность — 150-200 км (одна из возможных версий ракеты).

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Французская компания Safran Electronics Defense, кроме того, обещает попробовать повысить дальность AASM Hammer в 2-3 раза, отмечают на портале. Испытания ракет, которые будут лететь на расстояние от 450 до 600 км, могут провести в Украине.

Также авторы Defense Express напомнили о дальнобойных возможностях оружия украинской разработки. В качестве примера привели атаку на нефтеперерабатывающие комплексы в Усть-Луге и Туапсе — украинским беспилотникам пришлось преодолеть до 1000 км.

Западные ракеты, когда их получат ВСУ, смогут достать до логистики врага на временно оккупированных территориях Украины в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму, подытожили эксперты.

Достанут ли ракеты ВСУ до Крымского моста Фото: DeepState

Оружие ВСУ — детали

Отметим, по итогам совещания Контактной группы по помощи Украине "Рамштайн", ВСУ в ближайшее время могут получить партию дальнобойных ракет, вертолеты, бронетехнику и снаряды различных калибров. В целом сформировалось шесть коалиций, которые будут поддерживать украинцев — об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин 23 января.

В Германии тем временем сообщили, какую именно модель вертолета передадут — речь идет о Sea King, который может использоваться для выполнения различных надводных миссий.

Напоминаем, 29 января колумбийский профессор проанализировал оружие, которое ВСУ предоставляли в 20222-23 гг. и обещают предоставить в 2024 году: сделал вывод, что, имея такой арсенал, пробить оборону РФ будет все же сложно.