50 бомб в месяц: во Франции анонсировали поставки AASM Hammer Украине

Авиабомбы оборудованы прицельными средствами и двигателем, что увеличивает их дальность и точность. Hammer существует в вариантах на 250 и 1000 кг.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставки Украине крылатых авиабомб AASM Hammer. ВСУ будут получать по 50 авиабомб в месяц. Об этом он сказал в эфире радио France Inter, передает L'Express.

Франция планирует отправить Украине 600 авиабомб AASM Hammer. По словам министра обороны, бомбы интегрировали на советские МиГи и Су, которые есть на вооружении Воздушных сил.

"Очень важный момент — мы начнем поставлять авиабомбы AASM. Нам удалось адаптировать их под советские самолеты "МиГ" и "Сухой"... Мы будем поставлять по 50 бомб в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января", — рассказал Лекорню.

Кроме того, Франция продолжает наращивать производство боеприпасов. Если в начале производилось 1000 снарядов в месяц, то в прошлом году количество удвоили, а с января производство достигает 3000 боеприпасов ежемесячно. Ранее глава МИД Стефан Сежурне во время визита в Украину заявил, что Франция рассматривает возможность производства французского вооружения на украинской территории для помощи ВСУ.

Варианты авиабомб AASM Hammer

AASM Hammer — это французские авиабомбы, которые производит Safran. Они существуют в двух версиях — на 250 и на 1000 кг. Какую из версий получит Украина пока неизвестно. На авиабомбу Mk82 или BLU109 или Mk 84 устанавливают двигатель и систему наведения. Благодаря этому дальность полета Hammer может достигать более 70 км, но это зависит от высоты сброса. Чем она больше, тем дальше полетит авиабомба.

Напомним, 17 января СМИ писали, какие авиабомбы может получить украинская армия из Франции. Тогда же шла речь о Hammer.

Также Себастьян Лекорню анонсировал производство 80 САУ Caesar для Украины.