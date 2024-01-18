Франция анонсировала производство около 80 установок CAESAR для Украины, — министр

Глава Минобороны страны Себастьян Лекорню отметил, что на фоне ослабевающей помощи Украине необходимо, чтобы Франция перевела экономику на военные рельсы.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что для Украины будет произведено 78 самоходных артиллерийских установок CAESAR. По его словам, в то время, как военная помощь Запада иссякает, он настаивает на том, чтобы Франция внедрила у себя режим военной экономики. Об этом глава минобороны рассказал в интервью Le Parisien 17 января.

Руководитель оборонного ведомства считает, что на фоне ослабевающей помощи Киеву, Париж "должен быть жестким" в отношении военной поддержки. Министр добавил, что армейские запасы с военной техникой заканчиваются, поэтому данное решение предполагает прямую связь французской оборонной промышленности с украинской армией.

"Украина сама готова вложить часть своих ресурсов. Она только что приобрела шесть установок за свой счет, чтобы начать инициативу", – сказал Лекорню.

В публикации также говорится, что Лекорню вместе со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым собирались посетить предприятие Nexter, где производятся пушки CAESAR — один из флагманов французской военной промышленности. Однако в среду визит был отменен.

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Напомним, в конце октября прошлого года министр обороны Франции Себастьен Лекорню посетил завод Nexter. Сообщалось, что предприятие наращивает производство артиллерийских систем CAESAR до 8 единиц в месяц.