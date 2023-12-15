"Не приспособлены к реалиям войны": военный назвал недостатки французских САУ Caesar

Французские самоходные артустановки Caesar имеют высокую точность и скорострельность, но они быстро становятся приоритетной целью для войск РФ из-за больших размеров.

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Украинская армия получила на вооружение более 10 единиц французских САУ Caesar. Однако они оказались плохо защищенными от российских "Ланцетов". Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Один из командиров 56-й отдельной мотопехотной бригады с позывным "Ноктюрн" рассказал о преимуществах и недостатках французских самоходных артустановок Caesar. По его словам, изделие компании Nexter имеет прекрасную скорострельность и высокую точность, однако военные мало используют Caesar.

"Ваша самоходная установка Caesar [производства французской группы Nexter] стреляет очень быстро и с высокой точностью. Но пользуюсь ею очень мало, потому что она очень уязвима и плохо адаптирована к реалиям войны", — рассказывает военный.

Он объясняет это тем, что оккупанты из-за больших размеров Caesar сразу же фиксируют его через БПЛА и делают приоритетной целью для уничтожения. По словам военнослужащего, контрбатарейная борьба со стороны ВС РФ начинается через 3-4 минуты после выхода САУ на боевую позицию. При этом на боевую работу надо не менее 5 минут. "Ноктюрн" сравнивает Caesar с гаубицей М777, которая может в день выстрелить до 300 снарядов, потому что американское изделие можно замаскировать и защитить решетками позицию от дронов-камикадзе.

Если попытаться защитить решетками Caesar, то у него ухудшается спутниковая связь, без которой невозможно вести огонь. Кроме этого пушка оказалась уязвимой к грязи.

"Надо было бы либо иметь возможность вести огонь в ручном режиме, либо чтобы спутниковая антенна была съемной", — говорит командир "Ноктюрна".

Напомним, 13 октября десантно-штурмовые войска показали работу САУ Caesar.

22 октября датские Caesar, которые передали ВСУ, засветились на поле боя.