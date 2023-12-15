"Не пристосовані до реаліїв війни": військовий назвав недоліки французьких САУ Caesar

Французькі самохідні артустановки Caesar мають високу точність та скорострільність, але вони швидко стають пріоритетною ціллю для військ РФ через великі розміри.

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Українська армія отримала на озброєння понад 10 одиниць французьких САУ Caesar. Однак вони виявились погано захищеними від російських "Ланцетів". Про це повідомляє французька газета Le Monde.

Один з командирів 56-ї окремої мотопіхотної бригади із позивним "Ноктюрн" розказав про переваги та недоліки французьких самохідних артустановок Caesar. За його словами, виріб компанії Nexter має чудову скорострільність та високу точність, однак військові мало використовують Caesar.

"Ваша самохідна установка Caesar [виробництва французької групи Nexter] стріляє дуже швидко та з високою точністю. Але користуюся ним дуже мало, тому що він дуже вразливий і погано адаптований до реалій війни", — розповідає військовий.

Він пояснює це тим, що окупанти через великі розміри Caesar одразу ж фіксують його через БПЛА й роблять пріоритетною ціллю для знищення. За словами військовослужбовця, контрбатарейна боротьба з боку ЗС РФ починається за 3-4 хвилини після виходу САУ на бойову позицію. При цьому на бойову роботу треба щонайменше 5 хвилин. "Ноктюрн" порівнює Caesar з гаубицею М777, яка може в день вистріляти до 300 снарядів на день, бо американський виріб можна замаскувати та захистити решітками позицію від дронів-камікадзе.

Якщо спробувати захистити решітками Caesar, то у нього погіршується супутниковий звʼязок, без якого неможливо вести вогонь. Окрім цього гармата виявилась вразливою до бруду.

"Треба було б або мати можливість вести вогонь у ручному режимі, або щоб супутникова антена була знімною", — каже командир "Ноктюрна".

Нагадаємо, 13 жовтня десантно-штурмові війська показали роботу САУ Caesar.

22 жовтня данські Caesar, які передали ЗСУ, засвітились на полі бою.