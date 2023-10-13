"Окупантам тут не раді": десантно-штурмові війська показали роботу САУ Caesar (відео)

Бійці показали в дії САУ Caesar, які Данія замовляла для власної армії, але вирішила передати всі їх на користь України. Вони відрізняються шасі й збільшеним боєкомплектом.

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Артилеристи 148-ї окремої артилерійської бригади мають на озброєні французькі САУ Caesar. Про це повідомляє пресслужба військових у фейсбуці.

"Десантники розрахунку САУ "Цезар" 148-ї окремої артбригади щодня відправляють окупантам повідомлення, що їм тут не раді", — підписали відео у бригаді.

Зазначається, що якщо російські окупанти все ж хочуть залишитись в Україні, то тільки у вигляді "добрива для українського чорнозему". У відео показана робота розрахунку артустановки. Французька машина має автоматизовані системи, тому робота установки відбувається дуже швидко.

Артилеристи приїжджають на позицію, розгортаються та вбивають у бортовий компʼютер координати. Гармата автоматично наводиться та веде стрільбу. Таким чином вся робота займає близько хвилини. Розрахунок складається з 5 бійців.

Також на відео видно, що на озброєнні дві версії САУ Caesar, які замовляла собі Данія, але вона вирішила всі машини передати України. Також є французькі машини. Версія для Данії відрізняється від базової подовженим шасі на базі чеської Tatra T-815-7. Максимальна дальність ураження не змінилась — 40-42 км у разі використання активно-реактивних боєприпасів.

Нагадаємо, 20 червня тодішній міністр оборони Олексій Резніков показав кадри перекидання САУ Caesar на фронті в Україні.

16 травня військові показали, як данські САУ Caesar "відпочивають" на фронті.