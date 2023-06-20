"Росіяни налякані": Рєзніков показав кадри перекидання САУ Caesar від Данії та Франції (відео)

Заступник голови оборонного комітету Ради Мисягін заявив, що французькі САУ CAESAR ефективно показали себе на полі бою завдяки підвищеній спроможності перевезення боєприпасів та автоматизованій системі зарядки.

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У вівторок, 20 червня, міністр оборони України Олексій Резніков опублікував у Twitter кадри перекидання 155-міліметрових самохідних артилерійських установок CAESAR.

"Поки російський окупант засинає, він не підозрює, що Цезарі вирушили на нічне полювання, яке буде славним. Але він у жаху. А труси вмирають багато разів перед своєю справжньою смертю. Дякую, Данія і Франція!", — написав глава оборонного відомства.

Народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін прокоментував відео так:

"Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео новітніх поставок у зону бойових дій 155-мм французьких САУ CAESAR, які на полі бою показали себе досить ефективно, зокрема, завдяки збільшеній спроможності перевезення боєприпасів, а також автоматизованій системі зарядки. Ця модифікація йде на шасі Tatra 815-7 8х8".

Нагадаємо, данські САУ відрізняються від тих, які раніше Франція передавала до ЗСУ, тим, що виготовлені на базі чеського шасі Tatra 815-7 з колісною формулою 8х8. Кабіна вантажівки має часткове бронювання, а двигун має потужність 410 кінських сил. Дизельний двигун також чеського виробництва. Кількість екіпажу зменшено до трьох бійців, а боєкомплект навпаки збільшився на 12 снарядів — до 30 боєприпасів.

28 квітня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримала від Данії артилерійські установки Caesar, які вже допомагають боротися з російською агресією на полі бою. За його словами, це був досить складний проєкт та переговори про постачання велися з серпня минулого року. Тепер озброєння стало на бойове чергування.