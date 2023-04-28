"Хочу похвалитися": Резніков повідомив про прибуття САУ Caesar від Данії в Україну
За словами глави Міноборони, це був досить складний проєкт, і переговори про постачання велися з серпня минулого року. Тепер же озброєння стало на бойове чергування.
Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримала від Данії артилерійські установки Caesar, які вже допомагають боротися з російською агресією на полі бою. Про це він розповів під час пресконференції 28 квітня.
За його словами, проєкт із передачі цих артилерійських систем розпочався ще в серпні минулого року, і ось вони перетнули український кордон.
"Данія у свій час для своїх збройних сил замовила Caesar французькі модернізовані, заплатила за це гроші, і вони повинні були бути на озброєнні. Ми вели переговори, непростий був проєкт, сьогодні хочу вам похвалитися, заїхали перші Caesar в Україну, виробництво Франції, але це данські Caesar, які стають на бойове чергування", — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що два тижні тому, 14 квітня, українські військові завершили навчання на САУ Caesar у Данії. Тоді в Міноборони країни заявили, що постачання відбудеться найближчим часом. Водночас для Копенгагена це значна пожертва, проте вони розуміють, як українська сторона потребує цієї допомоги.
"Це велика й дуже значуща пожертва, яка дуже затребувана Україною. Немає сумнівів у тому, що воно (озброєння, — ред.) потрібне, і із закінченням курсу підготовки та навчання українці зможуть застосувати його на полі бою, де це матиме явне значення", — зазначили у відомстві.
1 березня повідомлялося, що Франція 2023 року серйозно збільшить замовлення на виробництво снарядів для САУ Caesar. Уряд країни хотів у березні замовити 16 тисяч 155 мм снарядів у виробника військової техніки Nexter.