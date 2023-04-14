Постачання розпочнеться найближчими тижнями: ЗСУ завершили навчання на САУ Caesar у Данії
За інформацією Міноборони, для Копенгагена це велика і значима пожертва, проте вона дуже затребувана українською стороною. За час повномасштабної війни було надано допомогу на суму 830 мільйонів євро.
Бійці Збройних сил України завершили навчання на САУ Caesar у Данії і тепер можуть повноцінно керувати ними на полі бою. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони Данії у п'ятницю, 14 квітня.
За інформацією відомства, українські військові успішно опанували самохідні артилерійські установки Caesar у Данії, де кілька тижнів проходили навчання. Це дозволяє розпочати постачання озброєння в Україну протягом наступних тижнів.
Рішення передати для ЗСУ 19 САУ Caesar, які були замовлені у Франції, з'явилося ще в січні 2023 року, і з того моменту розпочався підготовчий процес. В.о глави Міноборони Троельс Лунд Поульсен в останній день навчань відвідав українців та розповів про виконану роботу.
"Це велика і дуже значуща пожертва, яка дуже затребувана Україною. Немає сумнівів у тому, що воно (озброєння, — ред.) потрібне, і із закінченням курсу підготовки та навчання українці зможуть застосувати його на полі бою, де це матиме явне значення", — зазначили у відомстві.
Крім того, за весь час Копенгаген надав Києву військову допомогу на суму 830 мільйонів євро і не збираються зупинятися на досягнутому. Завдяки нещодавно створеному Українському фонду високий рівень підтримки збережеться доти, доки не буде переможена російська агресія, як зазначили в Міноборони.
Нагадаємо, 4 квітня бригадний генерал показав роботу французьких 155-мм САУ. За словами Олександра Тарнавського, артилерійська система розгортається всього за 2 хвилини, маневрена і має покращені характеристики дальності та точності.
1 березня повідомлялося, що Франція 2023 року серйозно збільшить замовлення на виробництво снарядів для САУ Caesar. Уряд країни хотів у березні замовити 16 тисяч 155 мм снарядів у виробника військової техніки Nexter.