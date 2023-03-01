Франція в 2023 році серйозно збільшить замовлення на виробництво снарядів для САУ Caesar для Києва

За словами міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, Париж не чекатиме на новий закон про військовий бюджет. Уряд країни вже в березні хоче замовити 16 тисяч 155 мм снарядів у виробника військової техніки Nexter.

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У 2023 році Франція суттєво збільшить обсяг замовлень на виробництво снарядів для гаубиць Caesar, які були передані Києву. Про це у середу, 1 березня, під час слухань у Сенаті заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню, повідомляє телеканал BFM.

Під час слухань Лекорню розповів про замовлення, які будуть здійснені цього року. У пріоритеті – 155-мм снаряди для САУ Caesar.

Ситуація в Україні показує, що нарощування запасів та прискорення виробництва залишаються головним тягарем війни. Як наголосив міністр, в уряді не хочуть чекати на ухвалення нового закону про військовий бюджет для рішення про збільшення обсягу замовлень.

"Ми враховуємо досвід війни в Україні, і далі робитимемо так само", — підкреслив чиновник.

Лекорню нагадав, що замовлення на 5 тис. 155-мм снарядів для Caesar було розміщено у липні 2022 року. У 2023 році темпи замовлень прискоряться.

Так, у березні Париж готується замовити ще 16 тис. снарядів цього калібру у виробника військової техніки Nexter. Крім цього, буде розміщено три великі замовлення з річним обсягом 15 тис. боєприпасів.

При цьому міністр не уточнив, яку частину з цього буде передано Києву, а скільки боєприпасів перейде на поповнення арсеналу французької армії.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що Данія передала Україні усі свої САУ Caesar. В арсеналі збройних сил Данії станом на 2022 рік було 15 одиниць такого озброєння.

31 січня Себастян Лекорню заявив, що Франція передасть українським військам ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar.