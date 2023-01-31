Україна отримає від Парижа ще 12 САУ Caesar, — Міноборони Франції

Париж погодився не лише надати додаткову техніку, а й провести підготовку 2 тисяч українських військових, заявив міністр Себастьян Лекорню за підсумками зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим.

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Франція передасть українським військам ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у вівторок, 31 січня, за підсумками зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим у Парижі.

За словами Лікарню, Франція не лише надасть Україні 12 САУ, а й направить у Польщу 150 солдатів для навчання 600 українських військовослужбовців на місяць. Загалом очікується, що підготовку до цьогорічного літа так пройдуть 2 тисячі українських захисників.

У Міноборони Франції підрахували, що на сьогодні Київ отримав від Парижа 18 САУ Caesar, якнайшвидше відбудеться постачання 12-ти обіцяних сьогодні машин, і ще 19 пообіцяла надати Данія.

"Загальна кількість САУ Caesar (які будуть в України) стане досить значною артилерійською силою", — сказав Лекорню.

САУ Caesar: що про них відомо

Самохідні артилерійські установки Caesar калібром 155 мм виробляє французьке підприємство Nexter. Установки цінні тим, що з моменту прибуття на точку стрільби аж до відкриття вогню потрібно всього близько хвилини.

САУ Caesar здатні здійснювати 6 пострілів за хвилину, проте комплекту боєприпасів вистачає на кілька хвилин. В установці може зберігатися 18 снарядів.

Водночас, за даними ЗМІ, Франція та Італія підійшли до завершення узгодження технічних деталей щодо постачання Україні системи ППО SAMP/T, які відомі під назвою Mamba.

Також ми писали, що після рішення Німеччини про передачу Україні бойових танків Leopard 2 Франція може надати свої танки Leclerc. Однак у цьому питанні французький президент Емманюель Макрон, згідно з повідомленнями журналістів, поки вагається.