Украина получит от Парижа еще 12 САУ Caesar, — Минобороны Франции
Париж согласился не только поставить дополнительную технику, но и провести подготовку 2 тысячи украинских военных, заявил министр Себастьян Лекорню по итогам встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Франция передаст украинским войскам еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню во вторник, 31 января, по итогам встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Париже.
По словам Лекарню, Франция не только поставит Украине 12 САУ, но также направит в Польшу 150 солдат для обучения 600 украинских военнослужащих в месяц. В общей сложности ожидается, что подготовку к лету этого года таким образом пройдут 2 тысячи украинских защитников.
В Минобороны Франции подсчитали, что на сегодняшний день Киев получил от Парижа 18 САУ Caesar, как можно скорее произойдет поставка 12-ти обещанных сегодня машин и еще 19 пообещала предоставить Дания.
"Общее количество САУ Caesar (которые будут у Украины) станет достаточно значительной артиллерийской силой", — сказал Лекорню.
САУ Caesar: что о них известно
Самоходные артиллерийские установки Caesar калибром 155-мм. производит французское предприятие Nexter. Установки ценны тем, что с момента прибытия на точку ведения стрельбы до самого открытия огня нужно всего около минуты.
САУ Caesar способны совершать 6 выстрелов в минуту, однако комплекта боеприпасов хватает на несколько минут. В установке может храниться 18 снарядов.
Тем временем, по данным СМИ, Франция и Италия подошли к завершению согласования технических деталей по поставкам Украине системы ПВО SAMP/T, которые известны под названием Mamba.
Также мы писали, что после решения Германии о передаче Украине боевых танков Leopard 2 Франция может предоставить свои танки Leclerc. Однако в этом вопросе французский президент Эммануэль Макрон, согласно сообщениям журналистов, пока колеблется.