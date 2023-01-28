Сбивают баллистические ракеты: ВСУ получат системы ПВО SAMP/T и снаряды Aster-30 (видео)

Франция и Италия финализируют согласование технических деталей по поставкам Украине современных ЗРК и 700 ракет, которые перехватывают цели на расстоянии до 100 км. Две страны имеют на вооружении 60 таких комплексов.

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Франция и Италия подошли к завершению согласования технических деталей по поставкам Украине системы ПВО SAMP/T, которые известны под названием Mamba. Об этом сообщили 2 дипломатических источника агентства Reuters.

Киев запросил у западных союзников системы ПВО SAMP/T в ноябре. Пока неясно, как быстро партнеры примут окончательное решение, отметили собеседники.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню отправится в Италию 27 января на встречу с итальянским коллегой Гвидо Кросетто. Министры продолжат переговоры по поставке SAMP/T, указывает агентство.

"Мы дорабатываем его с итальянцами. Это не очень далеко", — сказал французский дипломатический источник.

"Было принято политическое решение. Сейчас только завершаются технические детали, потому что это сложная система", — сказал второй дипломат, добавив, что ожидалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони примут официальное решение.

Третий чиновник сказал, что технические переговоры продолжаются.

ВСУ получат 700 зенитных ракет Aster-30

По данным французского портала l’Opinion, Лекорню и Кросетто договорились о поставках для ВСУ около 700 зенитных ракет Aster-30 для системы SAMP/T. Сумма заказа – около 2 млрд евро.

Министры встретились в Риме 27 января для обсуждения продолжения военной помощи Украине. Чиновники согласовали намерение продолжать защиту Средиземного моря от новых угроз и увеличивать производственные мощности двух стран в сфере противовоздушной обороны, заявил Лекорню.

[ + – ] ПВО SAMP/T создана франко-итальянским консорциумом Eurosam

ПВО SAMP/T и ракеты Aster-30 — краткая характеристика

Система ПВО SAMP/T, созданная франко-итальянским консорциумом Eurosam, перехватывает десятки воздушных целей одновременно. Это единственная европейская система ПВО, которая сбивает баллистические ракеты, пишет Defense News.

SAMP/T поступила на вооружение итальянской армии в 2013 году. Это тактический противоракетный комплекс на базе грузовика для борьбы с крылатыми и баллистическими ракетами, беспилотниками и пилотируемыми самолетами.

[ + – ] Италия отправила Турции батарею SAMP/T в рамках операции НАТО

В 2016 году Италия отправила Турции батарею SAMP/T в рамках операции НАТО по защите города Кахраманмараш от ракетных ударов из Сирии.

У двух стран-доноров на вооружении имеется 60 комплексов: у Франции — 40, а у Италии — 20 единиц. Передача незначительного количества ЗРК Украине не станет критическим ударом по обороноспособности стран, отмечают специалисты.

SAMP/T — это цифровой комплекс с 4 пусковыми уставками, которым может управлять команда из 14 человек. Для сравнения, американским ПВО Patriot состав расчета на стандартный fire unit — порядка 90 человек.

Заявленная дальность перехвата ракетами Aster 30 аэродинамических целей — до 100 км, отмечает издание Defence Express.

[ + – ] Ракеты Aster 30 могут перехватывать аэродинамические цели на расстоянии до 100 км

Aster 30 – адаптированная к наземному пуску ракета "воздух-воздух", наводится по принципу – радиокомандное на маршевом участке и активная радиолокационная головка самонаведения ракеты на терминальной.

"Незначительное количество SAMP/T позволят качественно прикрыть воздушное пространство Украины", — добавляют эксперты.

[ + – ] По словам военных экспертов, SAMP/T позволят качественно прикрыть воздушное пространство Украины

Напомним, что Минобороны Израиля отклонило запрос администрация президента США Джо Байдена о поставке Украине старых зенитных ракетных комплексов MIM-23 HAWK.

Фокус ранее писал, что утром 26 января армия РФ выпустила 55 ракет морского и наземного базирования по Украине. Оккупанты использовали ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр" и Х-59.

Силы ПВО сбили в воздушном пространстве Киева около 20 ракет. Из-за падения обломков ракет в Киеве погиб 55-летний мужчина.