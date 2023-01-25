Израиль отклонил запрос США с просьбой передать Украине ЗРК MIM-23 HAWK, — СМИ

По информации журналистов, в Минобороны Израиля заявили, что не собираются менять свою политику относительно военной помощи Украине. В ведомстве добавили, что системы якобы "устарели" и не могут функционировать.

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Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Израилю с просьбой передать Украине старые американские зенитные ракетные комплексы MIM-23 HAWK, которые у него есть на хранении. Однако израильское Минобороны отклонило этот запрос. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленные израильские и американские официальные лица.

По информации журналистов, американские власти выступили с таким обращением к израильским коллегам две недели назад. Официальный представитель США рассказал изданию, что аналогичные запросы были направлены в несколько других стран, в которых система находилась в эксплуатации или хранилась.

Однако в Министерстве обороны Израиля заявили что в их политике по отказу от предоставления Украине систем вооружения нет никаких изменений. Также в ведомстве сообщили, что системы Hawk якобы "устарели" и не могут функционировать, потому что долгое время находились на складе без технического обслуживания.

В то же время израильские чиновники утверждают, что ответ Минобороны Израиля не был точным. Они подчеркнули, что хотя пусковые установки могут быть полностью неработоспособны, сотни систем могут быть отремонтированы и использованы.

Министерство обороны Израиля в своем заявлении изданию Axios подтвердило, что позиция израильского истеблишмента безопасности относительно предоставления военной помощи Украине не изменилась, а каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке.

Что известно о ЗРК HAWK?

MIM-23 Hawk — это зенитный ракетный комплекс средней дальности, производящийся в США. Предназначен для перехвата ракет в полете. Зенитная батарея системы обычно состоит из двух огневых взводов, имеющих по три пусковых установки каждый. На каждой пусковой установке размещается по 3 зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Напомним, 18 января издание NYT писало, что Израиль может передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. По информации журналистов, в Пентагоне договорились о поставках Украине американских боеприпасов, хранящихся в Израиле.

12 января сообщалось, что новый премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху не будет менять политику по отношению к Украине. Страна продолжит официально поддерживать Украину только гуманитарной помощью.