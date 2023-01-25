Ізраїль відхилив запит США з проханням передати Україні ЗРК MIM-23 HAWK, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у Міноборони Ізраїлю заявили, що не мають наміру змінювати свою політику щодо військової допомоги Україні. У відомстві додали, що системи нібито застаріли і не можуть функціонувати.

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Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Ізраїлю з проханням передати Україні старі американські зенітні ракетні комплекси MIM-23 HAWK, які має на зберіганні. Проте ізраїльське Міноборони відхилило цей запит. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на високопоставлені ізраїльські й американські офіційні особи.

За інформацією журналістів, американська влада виступила з таким зверненням до ізраїльських колег два тижні тому. Офіційний представник США розповів виданню, що аналогічні запити було спрямовано до кількох інших країн, в яких система перебувала в експлуатації або зберігалася.

Однак у Міністерстві оборони Ізраїлю заявили, що в їхній політиці щодо відмови від надання Україні систем озброєння немає жодних змін. Також у відомстві повідомили, що системи Hawk нібито "застаріли" і не можуть функціонувати, бо тривалий час були на складі без технічного обслуговування.

У той же час ізраїльські чиновники стверджують, що відповідь Міноборони Ізраїлю не була точною. Вони підкреслили, що хоча пускові установки можуть бути повністю непрацездатними, сотні систем можуть бути відремонтовані та використані.

Міністерство оборони Ізраїлю у своїй заяві Axios підтвердило, що позиція ізраїльського істеблішменту безпеки щодо надання військової допомоги Україні не змінилася, а кожен запит розглядається в індивідуальному порядку.

Що відомо про ЗРК HAWK?

MIM-23 Hawk — це зенітний ракетний комплекс середньої дальності, що виробляється в США. Призначений для перехоплення ракет у польоті. Зенітна батарея системи зазвичай складається з двох вогневих взводів, що мають по три пускові установки кожен. На кожній пусковій установці розміщується по 3 зенітні ракети MIM-23. Пускові установки можуть бути як самохідними, так і причіпними.

Нагадаємо, 18 січня видання NYT писало, що Ізраїль може передати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів. За інформацією журналістів, у Пентагоні домовилися про постачання Україні американських боєприпасів, що зберігаються в Ізраїлі.

12 січня повідомлялося, що новий прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не змінюватиме політику щодо України. Країна продовжить офіційно підтримувати Україну лише гуманітарною допомогою.