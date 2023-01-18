Ізраїль може передати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, — NYT

За словами журналістів, у Пентагоні домовилися про постачання Україні американських боєприпасів, що зберігаються в Ізраїлі.

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Сполучені Штати Америки досягли угоди про постачання Збройним силам України американських артилерійських боєприпасів зі складів у Ізраїлі. Про це повідомляє газета The New York Times.

За даними NYT, за час повномасштабної війни ЗСУ вичерпали радянські запаси та використовують боєприпаси, надані західними союзниками.

Попри те, що влада Ізраїлю побоюється постачати озброєння Україні, США намагаються заповнити потребу ЗСУ в артилерійських снарядах "за лаштунками". За словами журналістів, США пообіцяли надати ЗСУ понад мільйон 155-міліметрових снарядів, частина з яких буде взята із ізраїльських складів.

При цьому американські чиновники пообіцяли Єрусалиму поповнити їх запаси у разі серйозної небезпеки. Ізраїльські офіційні особи зазначили, що не змінювали своєї політики щодо постачання ЗСУ летальної зброї, а скоріше підтримали рішення США щодо переміщення їхніх боєприпасів.

"На підставі запиту США певне обладнання було передано Міністерству оборони США з його складів", — заявив представник Сил оборони Ізраїлю.

Зброя США в Ізраїлі

Американське озброєння з'явилося в Ізраїлі ще за часів арабо-ізраїльського конфлікту у 1973 році. Після закінчення бойових дій США зробили на території Ізраїлю склади зі своєю зброєю у разі нового військового зіткнення.

Між двома країнами було укладено меморандум про військово-технічне співробітництво. Спочатку в Ізраїль було перекинуто американські танки та бронетранспортери. У 2000-х роках асортимент озброєння розширився і до нього додалися набої для військової техніки США.

У звіті Дослідницької служби Конгресу від лютого 2022 року йдеться, що Ізраїль отримував дозвіл на вилучення американських снарядів під час війни з "Хезбаллою" у 2006 році та під час операцій проти ХАМАС у секторі Газа у 2014 році.

Нагадаємо, що 13 січня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів про технології, надані Україні Єрусалимом. За словами дипломата, Ізраїль може передати Україні системи оповіщення про ракети та безпілотники.

Ще Фокус писав про те, що за даними видання Politico від 12 січня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не змінюватиме політику щодо України. Ізраїль продовжить офіційно постачати в Україну лише гуманітарну допомогу.