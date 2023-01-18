Израиль может передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, — NYT

По словам журналистов, в Пентагоне договорились о поставках Украине американских боеприпасов, хранящихся в Израиле.

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Соединенные Штаты Америки достигли соглашения о снабжении Вооруженных сил Украины американскими артиллерийскими боеприпасами из складов в Израиле. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным NYT, за время полномасштабной войны ВСУ исчерпали советские запасы и используют боеприпасы, предоставленные западными союзниками.

Взирая на то, что власти Израиля опасаются поставлять вооружение Украине, США пытаются восполнить потребность ВСУ в артиллерийских снарядах "за кулисами". По словам журналистов, США пообещали предоставить ВСУ более миллиона 155-миллиметровых снарядов, часть из которых будет взята из израильских складов.

При этом американские чиновники пообещали Иерусалиму пополнить их запасы в случае серьезной опасности. Израильские официальные лица отметили, что не меняли своей политики касательно поставок ВСУ летального оружия, а скорее поддержали решение США о перемещении их боеприпасов.

"На основании запроса США определенное оборудование было передано Министерству обороны США из его складов", — заявил представитель Сил обороны Израиля.

Оружие США в Израиле

Американское вооружение появилось в Израиле еще во времена арабо-израильского конфликта в 1973 году. После окончания боевых действий США обосновали на территории Израиля склады со своим оружием на случай нового военного столкновения.

Между двумя странами был заключен меморандум о военно-техническом сотрудничестве. Изначально в Израиль были переброшены американские танки и бронетранспортеры. В 2000-х годах ассортимент вооружения расширился и к нему добавились боеприпасы для военной техники США.

В отчете Исследовательской службы Конгресса от февраля 2022 года говорится, что Израиль получал разрешение на изъятие американских снарядов во время войны с "Хизбаллой" в 2006 году и во время операций против ХАМАС в секторе Газа в 2014 году.

Напомним, что 13 января посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал о технологиях, предоставленных Украине Иерусалимом. По словам дипломата, Израиль может передать Украине системы оповещения о ракетах и беспилотниках.

Еще Фокус писал о том, что по данным издания Politico от 12 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет менять политику по отношению к Украине. Израиль продолжит официально поставлять в Украину только гуманитарную помощь.