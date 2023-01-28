Збивають балістичні ракети: ЗСУ отримають системи ППО SAMP/T і снаряди Aster-30 (відео)

Франція та Італія фіналізують узгодження технічних деталей щодо постачання Україні сучасних ЗРК і 700 ракет, які перехоплюють цілі на відстані до 100 км. Дві країни мають на озброєнні 60 комплексів.

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Франція та Італія підійшли до завершення узгодження технічних деталей щодо постачання Україні систем ППО SAMP/T, які відомі під назвою Mamba. Про це повідомили 2 дипломатичні джерела агентства Reuters.

Київ запросив у західних союзників системи ППО SAMP/T у листопаді. Поки що неясно, як швидко партнери ухвалять остаточне рішення, зазначили співрозмовники.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню вирушить до Італії 27 січня на зустріч із італійським колегою Гвідо Кросетто. Міністри продовжать переговори щодо постачання SAMP/T, зазначає агентство.

"Ми доопрацьовуємо його з італійцями. Це не дуже далеко", — сказало французьке дипломатичне джерело.

"Було ухвалено політичне рішення. Зараз тільки завершуються технічні деталі, тому що це складна система", — сказав другий дипломат, додавши, що очікувалося, що президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні ухвалять офіційне рішення.

Третій чиновник сказав, що технічні переговори продовжуються.

ЗСУ отримають 700 зенітних ракет Aster-30

За даними французького порталу l'Opinion, Лекорню та Кросетто домовилися про постачання для ЗСУ близько 700 зенітних ракет Aster-30 для системи SAMP/T. Сума замовлення — близько 2 млрд євро.

Міністри зустрілися в Римі 27 січня для обговорення продовження військової допомоги Україні. Чиновники погодили намір продовжувати захист Середземного моря від нових загроз і збільшувати виробничі потужності двох країн у сфері протиповітряної оборони, заявив Лекорню.

[ + – ] ППО SAMP/T створено франко-італійським консорціумом Eurosam

ППО SAMP/T і ракети Aster-30 — коротка характеристика

Система ППО SAMP/T, створена франко-італійським консорціумом Eurosam, перехоплює десятки повітряних цілей одночасно. Це єдина європейська система ППО, яка збиває балістичні ракети, пише Defense News.

SAMP/T надійшла на озброєння італійської армії у 2013 році. Це тактичний протиракетний комплекс на базі вантажівки для боротьби з крилатими та балістичними ракетами, безпілотниками та пілотованими літаками.

[ + – ] Італія відправила Туреччині батарею SAMP/T у межах операції НАТО

У 2016 році Італія відправила Туреччині батарею SAMP/T у межах операції НАТО із захисту міста Кахраманмараш від ракетних ударів із Сирії.

У двох країн-донорів на озброєнні є 60 комплексів: у Франції — 40, а в Італії — 20 одиниць. Передача незначної кількості ЗРК Україні не стане критичним ударом по обороноздатності країн, зазначають фахівці.

SAMP/T — це цифровий комплекс із 4 пусковими уставками, яким може керувати команда з 14 осіб. Для порівняння, американським ППО Patriot склад розрахунку на стандартний fire unit — близько 90 осіб.

Заявлена дальність перехоплення ракетами Aster 30 аеродинамічних цілей — до 100 км, зазначає видання Defence Express.

[ + – ] Ракети Aster 30 можуть перехоплювати аеродинамічні цілі на відстані до 100 км

Aster 30 — адаптована до наземного пуску ракета "повітря-повітря", наводиться за принципом — радіокомандне на маршовій ділянці й активна головка радіолокації самонаведення ракети на термінальній.

"Незначна кількість SAMP/T дозволить якісно прикрити повітряний простір України", — додають експерти.

[ + – ] За словами військових експертів, SAMP/T дозволять якісно прикрити повітряний простір України

Нагадаємо, що Міноборони Ізраїлю відхилило запит адміністрація президента США Джо Байдена про постачання Україні старих зенітних ракетних комплексів MIM-23 HAWK.

Фокус раніше писав, що вранці 26 січня армія РФ випустила 55 ракет морського та наземного базування по Україні. Окупанти використовували ракети Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр" і Х-59.

Сили ППО збили в повітряному просторі Києва близько 20 ракет. Через падіння уламків ракет у Києві загинув 55-річний чоловік.