Поставки начнутся в ближайшие недели: ВСУ завершили обучение на САУ Caesar в Дании

По информации Минобороны, для Копенгагена это большое и значимое пожертвование, однако оно очень востребовано украинской стороной. За время полномасштабной войны было предоставлено помощи на 830 миллионов евро.

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Бойцы Вооруженных сил Украины завершили обучение на САУ Caesar в Дании, и теперь могут полноценно управлять ими на поле боя. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Дании в пятницу, 14 апреля.

По информации ведомства, украинские военные успешно овладели самоходными артиллерийскими установками Caesar в Дании, где несколько недель проходили обучение. Это позволяет начать поставки вооружения в Украину в течении следующих недель.

Решение передать для ВСУ 19 САУ Caesar, которые были заказаны во Франции, появилось еще в январе 2023 года и с того момента начался подготовительный процесс. И.о главы Минобороны Троэльс Лунд Поульсен в последний день учений посетил украинцев и рассказал о проделанной работе.

"Это большое и очень значимое пожертвование, которое очень востребовано Украиной. Нет сомнений в том, что оно (вооружение, — ред.) нужно, и с окончанием курса подготовки и обучения украинцы смогут применить его на поле боя, где это будет иметь явное значение", — отметили в ведомстве.

Кроме того, за все время Копенгаген предоставил Киеву военной помощи на сумму в 830 миллионов евро и не собираются останавливаться на достигнутом. Благодаря недавно созданному Украинскому фонду, высокий уровень поддержки сохранится до тех пор, пока не будет побеждена российская агрессия, как отметили в Минобороны.

Напомним, 4 апреля бригадный генерал показал работу французских 155-мм САУ. По словам Александра Тарнавского, артиллерийская система разворачивается всего за 2 минуты, маневренна и имеет улучшенные характеристики дальности и точности.

1 марта сообщалось, что Франция в 2023 году серьезно увеличит заказы на производство снарядов для САУ Caesar. Правительство страны хотело в марте заказать 16 тысяч 155-мм снарядов у производителя военной техники Nexter.