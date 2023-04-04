AVE Caesar: бригадный генерал показал работу французских 155-мм САУ (видео)

Александр Тарнавский отметил, что артиллерийская система разворачивается всего за 2 минуты, маневренна и имеет улучшенные характеристики дальности и точности.

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Украинский командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский показал как работает французская САУ Caesar на Донбассе. Видео с демонстрацией работы военной техники он опубликовал 4 апреля в своем Telegram.

"Наши боевые САУ. "CAESAR" — аббревиатура Camion équipé d'un système d'artillerie (грузовик, оснащенный артиллерийской системой)", — указал в описании под видео Тарнавский.

Далее он поясняет, что видео, которое демонстрирует работу западного оружия было снято бойцами одной из артиллерийских бригад, которые "мастерски уничтожают врага в Донецкой области".

По словам Тарнавского, для развертывания французской САУ нужно всего 2 минуты.

"Очень хорошая САУ, в первую очередь это маневренность, дальность и точность также. Несравнимо с советской САУ "Мста"", — сообщает бригадный генерал в видео.

"AVE "CAESAR"", — с восхищением делится Тарнавский результатами работы артиллерийской системы.

Напомним, 24 марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна планирует увеличить темпы производства 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar в два раза. По словам министра, Франция увеличит производство установок Caesar с 4 до 8 орудий в месяц.

Также, в конце января стало известно, что Франция планировала передать украинским военным еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar.